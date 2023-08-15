«المكعبات بـ280 جنيها».. أسعار اللحوم الكندوز المستوردة والبلدية اليوم الثلاثاء 15-8-2023

واصلت أسعار اللحوم القائمة والمذبوحة صعودها اليوم الثلاثاء 15-8-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم الهندية في المحال التجارية 200 جنيه واللحوم السودانية 200 جنيه والمفروم السوداني 150 جنيها واللحوم الكندوز البلدي 270 جنيها في المنافذ لتتراوح بين 280 جنيها إلى 435 جنيها في محال الجزارة بالسلاسل التجارية.

وأكد التجار أن سعر اللحوم الجملي والسجق والمفروم 300 جنيه للكيلو والبرجر الكندوز 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ لتصل إلى 350 جنيها في محال الجزارة والضاني البرقي 380 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه و440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر البقري 250 جنيها و الكبدة المستوردة 110 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها و اللحوم الجاموسي 270 جنيها و اللحوم السوداني 280 جنيها .

وأفاد التجار أن السجق المستورد 90 جنيها والفلتو البلدي أو الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

أسعار اللحوم

وكشف التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها والجاموسي 110و 120 جنيها للكيلو .

وقال التجار إن سعر كيلو القائم لـ ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها و” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” 120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها .

أسعار اللحوم المذبوحة

وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأضاف التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 ألفا والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأوضح التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألفا إلى 65 ألفا والجاموسة 55 ألفا إلى 75 ألف جنيه.

أسعار اللحوم في المنافذ

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محال الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم “مكعبات الكندوز ” البلدي : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “آمان ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في منافذ التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ أمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار السجق البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 300 جنيه

أسعار السجق المستورد :80 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 300 جنيه