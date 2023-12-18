المكعبات البلدية بـ340 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الإثنين 18-12-2023 في المنافذ والهايبر ماركت

تأرجحت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة اليوم الإثنين 18-12-2023 لتتأرجح القطعيات السودانية المبردة بين 225 و240 جنيها والكبدة السودانية 225 والضاني 230 جنيها والمفروم السوداني 220 جنيها والسجق البقري 180 جنيها بالمنافذ في المناطق الشعبية والراقية.

وأكد التجار أن أسعار اللحوم في السوبر ماركت والسلاسل التجارية بين 360 و520 جنيها واللحوم المفروم البلدي 350 جنيها والكبدة البلدية 340 جنيها و370 جنيها والكفتة والبرجر والسجق 320 جنيها على الأقل.

أسعار اللحوم

وأوضح التجار أن سعر اللحوم في المنافذ والمبادرات الشعبية 220 جنيها و260 جنيها والبرجر والسجق والكفتة 130و 220 جنيها والحواوشي 90 و150 جنيها للكيلو .

وأضاف التجارأن سعر كيلو الماعز بالعظم 260 جنيها و اللحوم الجملي 300 جنيه للكيلو والسجق والبرجر والكفتة البلدية 150 جنيها و320 جنيها حسب الجودة.

وأضاف التجار، أن أسعار اللحوم في المنافذ في القاهرة والمحافظات مستقرة وسجل كيلو الكندوز والكبدة البلدي 250 جنيها للكيلو واللحوم السودانية 220 واللحوم المفرومة 190 جنيها ولحوم الضأن البلدي 260 جنيها.

وأضاف التجار، أن سعر اللحوم البلدية تتراوح في محلات الهايبر ماركت بين 320 جنيها و456 جنيها والكفتة والمفروم 320 جنيها والبرجر البقري 320 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

وكشف التجار أن سعر اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي 200 جنيه والمفروم 190 جنيها والكبدة 120 جنيها بدلا من 110 فى المحال التجارية والمفروم السوداني 190 في منافذ القوات المسلحة بينما يصل كيلو الموزة البرازيلي 275 جنيها في السلاسل.

وأضاف التجار أن سعر الضاني البرقي والرحماني 380 جنيها في محال الجزارة والضاني البلدي 280 جنيها في الأسواق الشعبية.

وأضاف التجار أن سعر البتلو البلدي 440 جنيها للكيلو والكفتة والسجق البقري 240 جنيها والبرجر الكندوز 250 و280 جنيها والكبدة البرازيلية 110 جنيهات و الكبدة الأمريكي 120 جنيها.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 340 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 220 جنيها واللحوم السوداني 220 جنيها.

وألمح التجار إلى أن السجق المجمد البرازيلي بـ 90 جنيها للكيلو والبيف والبرجر 90 جنيها والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في الهيبر ماركت.

وأفاد التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القباني” سجلت 135 جنيها واللحوم الجاموسي 125جنيها للكيلو .

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 157 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأوضح التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12.5 ألف جنيه والبتلو 12 ألف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس.

وذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 60 ألفا إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألفا إلى 100 ألف جنيه، وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم:

أسعار اللحوم في المنافذ

أسعار اللحوم البلدية : 240 جنيها و 320 جنيها للكيلو

أسعار الكفتة : 150 إلى 320 جنيها

أسعار اللحوم السودانية : 240 جنيها

أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ: 160 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندية : 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي : 380 جنيها و 400 جنيه للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار اللحوم الجملي والسجق والبوفتيك والبرجر : 310 جنيهات

أسعار السجق والبرجر المستورد :90 جنيها

أسعار المفروم الجملي : 250 إلى 300 جنيه

أسعار الكبدة المستوردة :110 جنيهات