الإسكندرية

«المكس للملاحات» تطرح مناقصة تحميل نقل الملح للسفن على شركات الشحن والتفريغ

وسط ترقب من شركات الشحن والتفريغ
السيد فؤاد 12:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 12:07 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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طرحت شركة المكس للملاحات بالإسكندرية، التابعة لقطاع الأعمال، مناقصة بين شركات الشحن والتفريغ المختلفة لأعمال تحميل وتدفيع ونقل الملح الصب من الشركة إلى ظهر السفن أو إلى مخازن الشركة بساحة الميناء، وذلك طبقًا لحاجة الشركة.

وحسب مصدر مسئول بالشركة، من المقرر أن تقوم الشركة باختيار شركة الشحن والتفريغ خلال الشهر الحالي نوفمبر كأفضل عرض مالي وفني يتم التقدم به من الشركات المختلفة.

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ويترقب العديد من الشركات العاملة بالسوق تلك المناقصة، خاصة أن هناك زيادة في إنتاج الشركة من الملح؛ والذي يتم تصديره لمختلف الدول الأوروبية خلال فصل الشتاء لاستخدامات مختلفة.

وتعتبر شركة المكس للملاحات إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، وتعمل في صناعة الملح منذ أكثر من 200 عام، وتعمل في إنتاج وصناعة الملح البحري لديها أكبر ملاحات شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 1.5مليون طن سنويًّا.

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ويتم إنتاج العديد من المنتجات للأغراض الصناعية والغذائية وإذابة الجليد، كما تقدم الشركة خدمة الشحن للغير من ميناءي الدخيلة وبورسعيد.

وتقوم الشركة بأعمال تصدير لمنتجاتها من الملح لأكثر من 20 دولة مثل (الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا، سلوفينيا، قبرص، رومانيا، إيطاليا، بلغاريا، السويد، لبنان ، اليونان، هولندا، مقدونيا، سوريا، فنلندا).

كما تقوم الشركة بالتصدير من خلال إدارتها لساحات تشوين بميناءي الدخيلة وبورسعيد،  بسعة تخزين 40 ألف طن،

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كما تقوم بإدارة رصيف شحن خاص بالشركة بميناء بورسعيد يقلل فترة الإنتظار لتراكي السفن، خاصة أن الشركة تعمل بملاحات قريبة من مواقع الإنتاج من ميناءي الدخيلة وبورسعيد بحوالي من 3 إلى 5 كيلومترات.

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بقلم السيد فؤاد

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