«المكس» تتعاقد مع «بورت جرين» العقارية لتطوير ملاحات بورسعيد

وقع علاء الشريف العضو المنتدب لشركة المكس للملاحات وشركة بورت جرين للاستثمار العقاري ويمثلها المهندس ممدوح منير رئيس مجلس إدارة الشركة، عقد إنشاء مجمع سياحى ترفيهى بمنطقة جبال الملح ببور فؤاد ، (ملاحة بور فؤاد).

وقد شهد توقيع العقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من منطقة جبال الملح، وإحداث رواج سياحي ببور فؤاد خاصة بعد أن أصبحت منطقة جبال الملح ببور فؤاد، أحد أشهر المعالم السياحية على مستوى الجمهورية خلال الآونة الأخيرة.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذا التعاون يأتي بالتوازي مع الطفرة السياحية غير المسبوقة بمحافظة بورسعيد، حيث سيتضمن المشروع إقامة ساحات انتظار ومشروعات ترفيهية وخلفيات للتصوير وإنشاء كهوف ملحية للاستشفاء ، وممرات جبلية للصعود وكافتيريات ، حتى يتم تقديم خدمات حضارية على أعلى مستوى للزائرين من جميع أنحاء الجمهورية، وبما يعود بالنفع على أبناء محافظة بورسعيد بعد أن تصبح منطقة سياحية جاذبة على أعلى مستوى.

يذكر أن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان قرر تطوير منطقة جبال الملح ليتم الاستغلال الأمثل للمنطقة سياحيا ، وذلك من خلال توقيع عقد إنشاء مجمع ملح ترفيهي وسياحي بملاحة بور فؤاد، بين شركة المكس للملاحات، إحدي شركات قطاع الأعمال، وشركة بورت جرين للاستثمار العقاري، وذلك بعد أن أصبحت تشهد توافد هواة التزحلق على جبال الملح التى تشبه جبال الجليد بالدول الأوروبية ، ويقوم الزائرون بالتقاط الصور التذكارية بين الأسر التى جاءت للتسلق على جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد.

وأصبحت جبال الملح داخل ملاحات بور فؤاد مزارا سياحيا لكل المواطنين لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح الشاهقة ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد، وذلك بعد ما اكتسبت شهرة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي ، واصحبت أحد المعالم السياحية الجذابة التى لا تقل متعة عن جبال الجليد.