المكسيك تقلب تأخرها لفوز على نيوزيلندا في كأس القارات

علي المصري
قلَب المنتخب المكسيكي تأخره أمام مُنافسه النيوزيلندي، لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية المجموعة الأولى لكأس القارات، التي احتضنها ملعب “فيشت الأوليمبي”، مساء اليوم الأربعاء.
تقدَّم منتخب نيوزيلندا بهدف عن طريق كريس وود في الدقيقة 42، قبل أن يسجل المنتخب المكسيكي هدفين عن طريق راءول خيمينيز في الدقيقة 54، وأوريبي بيرالتا في الدقيقة 72.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المكسيك إلى أربع نقاط ليتقاسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى مع البرتغال، فيما تذيلت نيوزيلندا المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، وتأتي روسيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.