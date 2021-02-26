اقتصاد وأسواق

المكتب التجاري المصري بجدة يفرج عن شحنة منتجات غذائية محتجزة بالموانئ السعودية

بعد اتصالات مكثفة مع السلطات السعودية
محمد ريحان 2:49 م, الجمعة, 26 فبراير 21 2:49 م, الجمعة, 26 فبراير 21

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نجح المكتب التجاري المصري بجدة في الإفراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لإحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية.

وكان المكتب التجاري المصرى تلقى اخطاراً من الشركة المصرية المصدرة  والمجلس التصديري للصناعات الغذائية باحتجاز شحنة  جبن رومى في الموانئ السعودية، حيث قام المكتب بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات السعودية المعنية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية للإفراج عن الشحنة، حيث أسفرت جهود المكتب فى الافراج عن الشحنة وتم إخطار الشركة المصرية وكذا الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

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 وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري ضرورة اتباع الشركات المصرية المصدرة للإجراءات الموضوعة من قبل الجهات السعودية والخاصة باستيراد المنتجات الغذائية لتجنب أي مشكلات أو خسائر تتكبدها الشركات المصرية وحرصاً على نفاذ صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسوق السعودية والتى تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية بقيمة بلغت نحو (308) ملايين دولار عام 2020.

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بقلم محمد ريحان

رئيس قسم الاقتصاد والأسواق .. يتولي تغطية الأخبار والفعاليات الخاصة بقطاع التجارة والصناعة والتصدير، وتخرج في كلية الاعلام جامعة القاهرة عام 2005 ، والتحق للعمل بجريدة المال في عام 2008

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