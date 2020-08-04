«المكاوى للسيارات» تفتتح صالة عرض جديدة فى أكتوبر

تعتزم مجموعة «المكاوى M.Auto للسيارات»- الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية ومنها «شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وأم جى، وشيرى» افتتاح صالة عرض جديدة باستثمارات تصل إلى 3 ملايين جنيه فى مدينة السادس من أكتوبر خلال الشهر الحالى.

قال السيد المكاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الفرع الجديد يأتى ضمن الخطة التوسعية التى تنفذها «المكاوى M.Auto» مع اتساع حجم نشاطها فى السوق المحلية.

وأضاف المكاوى أن الشركة لديها استراتيجية طموحة ترتكز على الانتشار فى مختلف المناطق الجغرافية التى كان آخرها افتتاح صالة عرض مستقلة لسيارات العلامات التجارية «شيرى وهيونداى وجيلى» بمنطقة المعادى خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لاستئناف الأعمال الإنشائية فى مصنعها الجديد المزمع تدشينه بالتعاون مع “الدولية لتصنيع وتجميع السيارات – الوهاب” لإنتاج أتوبيسات شيفروليه خلال العام المقبل.

تابع أن الشركة تولى اهتماماً بالدخول فى مجال تصنيع سيارات النقل الجماعى من فئات “الأتوبيسات” وسط تزايد مبيعاتها فى السوق المحلية.

ذكر السيد المكاوى فى تصريحات صحفية أن شركته وقعت شراكة مع “الدولية لتصنيع وتجميع السيارات “الوهاب” لإنتاج مركبات شيفروليه فئات “المينى باص، والميكروباص” سعة (33-14 مقعد) – كمرحلة أولى، على أن يعقبها إعداد دراسات تسير نحو تصنيع فئات أخرى من المركبات.

بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات الأتوبيسات ارتفاعًا بنسبة %79.7 لتصل إلى 12 ألف و672 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بـ7 آلاف و53 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

تابع أن سوق السيارات شهدت تحركًا نسبيًا فى المبيعات خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين مقارنة بحالة الركود التى أصابت القطاع فى الربع الثانى من العام الحالى بسبب تداعيات فيروس «كورونا» سواء على الساحة المحلية والعالمية.

أكد المكاوى أن قطاع السيارات تأثر بالسلب من توقف الأنشطة المختلفة خاصة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة الوباء التى كانت من أبرزها تعليق إصدار التراخيص فى وحدات المرور؛ وهو ما نتج عنه تباطؤ شديد فى حركة المبيعات.

لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً فى بعض الطرازات داخل السوق على خلفية تباطؤ حركة استيراد السيارات من الخارج وتوقف المصانع العالمية عن إنتاجها لمدة زمنية طويلة.

توقع المكاوى تحسن مبيعات السيارات وسط الخصومات السعرية التى يقدمها العديد من الشركات والموزعين على طرازاتهم، فضلا عن تقديم الموديلات والطرازات الجديدة مما سيسهم فى تحفيز المستهلكين على الشراء خلال الفترة المقبلة.