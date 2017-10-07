المقلدة تُفشل مفاوضات شعبة قطع الغيار مع شركات عالمية

- غالب: تستحوذ على 50% من المعروض.. والمبيعات تتراجع للنصفأحمد عوضكشف شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، عن فشل المفاوضات التي أجريت مع شركات قطع غيار السيارات العالمية هي "DAYCO، و brembo،وAB BORLY BACK"، لإمكانية تصنيع منتجاتهم محليا.وأوضح لـ"المال"، أن الثلاث شركات قد رفضوا التوسع

– غالب: تستحوذ على 50% من المعروض.. والمبيعات تتراجع للنصف



أحمد عوض

كشف شلبي غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات، عن فشل المفاوضات التي أجريت مع شركات قطع غيار السيارات العالمية هي “DAYCO، و brembo،وAB BORLY BACK”، لإمكانية تصنيع منتجاتهم محليا.

وأوضح لـ”المال”، أن الثلاث شركات قد رفضوا التوسع داخل السوق المحلية، بسبب تفاقم ظاهرة الغش التجاري عبر زيادة المعروض من المنتجات المقلدة – بنسبة تقارب 50% من حجم قطع الغيار المتداولة بالسوق، مطالبين بالقضاء على تلك الظاهرة.

وتتخصص شركات قطع غيار السيارات “DAYCO، وbrembo، وAB BORLY BACK” في تصنيع منتجات سير الكاتينة وأسطوانات الديسك وتيل الفرامل.

وأشار غالب إلى أن حجم مبيعات سوق قطع الغيار يشهد تراجعًا بنسبة 50% خلال الفترة الحالية، بسبب ارتفاع الأسعار وفقد ثقة الغالبية العظمى من المستهلكين شراء المنتجات المستوردة، في ظل زيادة المعروض من القطع المقلدة والمغشوشة.

وأكد أن شعبة قطع الغيار، ستعقد اجتماعا طارئ خلال الفترة المقبلة؛ لبحث آلية القضاء على ظاهرة الغش التجاري لقطع الغيار بالسوق، فضلا عن إرسال مذكرة عاجلة لكل من وزير التجارة والصناعة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين”، لسرعة القضاء على تلك الظاهرة.

واستبعد دخول أي شركة عالمية لتصنيع منتجاتها داخل السوق المحلية، في ظل السياسات الحالية وزيادة معدلات انتشار القطع المقلدة به، مضيفًا أن زيادة معدلات حوادث السيارات، ناتجة عن استخدام قطع الغيار المقلدة.