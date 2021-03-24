المقرر عقدها 2 أبريل المقبل .. 7 قرارات للجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين»

اجتمعت اللجنة المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية وعلى انتخابات نقابة الصحفيين ، اليوم الأربعاء، برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة محمد المنايلى ومحمود الشيخ ومحمود كامل ومجدى حلمى وهشام يونس ومحمد يحيى يوسف، وهي الانتخايات التي ستجري يوم 2 إبريل 2021 وستعقد لأول مرة فى تاريخ النقابة خارجها لتعقد لنادي المعلمين نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي لوباء كورونا. صورة من القرار

قرارات اللجنة المشرفة على الإنتخابات

وجاء قرار اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة الصحفيين في سبعة بنود .

وهي مخاطبة وزيرة الصحة لتوفير فرق طبية وسيارة إسعاف وكحول وأجهزة قياس حرارة وكمامات .

وذلك للحفاظ على صحة الصحفيين أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإنتخابات يوم الجمعه 2 أبريل 2021 بنادى المعلمين .

و مخاطبة محافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة لضمان تأمين انعقاد الجمعية العمومية وتقديم كل التيسيرات للزملاء وتوفير أماكن لانتظار السيارات.

و إعداد تصور متكامل بتوزيع اللجان الفرعية ومكان اللجنة العامة واللجنة المشرفة .

وتخصيص أماكن لدخول وخروج الزملاء للحفاظ على السلامة والصحة .

ووجهت اللجنة الشكر للزميل علاء حجاب محرر التعليم بالأخبار على جهده الكبير لتيسير إجراءات انعقاد الجمعية العمومية.

والسماح للمرشحين بتعليق لافتات الدعاية يوم الخميس بعد ظهر 1/4/2021، بمقر انعقاد الجمعية العمومية بنادى المعلمين .

بعد الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الفرعية والعامة، وذلك دون لصق أي لافتات أو دعاية على جدران مبنى النقابة .

كما وجهت اللجنة المشرفة الشكر لنقيب المعلمين ومجلس النقابة على تعاونهم واستضافتهم انعقاد الجمعية العمومية لانتخابات نقابة الصحفيين

رئيس اللجنة يدعو الصحفيين للمشاركة في الإنتخابات برسالة السبت

و يتولى رئيس اللجنة إرسال رسالة يوم السبت لكل أعضاء الجمعية العمومية بمكان انعقاد الجمعية العمومية

كما سيتم إرسال رسالة أخرى قبل انتخابات نقابة الصحفيين بيوم برقم اللجنة.

وسيتم تكليف مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية خلال عمليتي التسجيل والتصويت .

ووضع آلية لضمان التباعد والاشتراطات الصحية، وإبلاغ اللجنة المشرفة بالتفاصيل .

وتقوم اللجنة المشرفة بتوفير الكحول والكمامات للزملاء بالإسكندرية وإرسال الأدوات إليهم مع أوراق الانتخابات.