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المقررات الدراسية لامتحانات شهر أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

سيتم عقد امتحانات شهرية بديلا عن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021.
جهاد سالم 12:16 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 12:16 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المقررات الدراسية لامتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وطبقا لوزارة التربية ، فإنه سيتم عقد امتحانات شهرية بديلا عن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 – 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ قليل عن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، ورقيا من المدرسة بدلا من الامتحانات الإلكترونية.

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ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، الامتحانات الورقية على مدار 3 أيام ، خلال الفترة من 26 ابريل إلي 28 ابريل ، وذلك عن المقرات الدراسية لشهري مارس وإبريل.

وتوضح الجداول التالية المقررات الدراسية لشهري مارس وإبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي :

أولا مقرات الصف الأول الثانوي

ثانيا : مقرات الصف الثاني الثانوي :

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بقلم جهاد سالم

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