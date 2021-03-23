المقررات الدراسية لامتحانات شهر أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

سيتم عقد امتحانات شهرية بديلا عن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المقررات الدراسية لامتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وطبقا لوزارة التربية ، فإنه سيتم عقد امتحانات شهرية بديلا عن امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 – 2021.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت منذ قليل عن إجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، ورقيا من المدرسة بدلا من الامتحانات الإلكترونية.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، الامتحانات الورقية على مدار 3 أيام ، خلال الفترة من 26 ابريل إلي 28 ابريل ، وذلك عن المقرات الدراسية لشهري مارس وإبريل.

وتوضح الجداول التالية المقررات الدراسية لشهري مارس وإبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي :

أولا مقرات الصف الأول الثانوي

ثانيا : مقرات الصف الثاني الثانوي :