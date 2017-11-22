المقاولين العرب: إقرار العقد المتوازن ضرورة للحفاظ على الحقوق

رضوى عبد الرازق: قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن إقرار العقد المتوازن ضرورة للحفاظ على حق جهة الإسناد من حيث تسلم المشروع فى التوقيت الزمنى المحدد وبالمواصفات المطلوبة وللحفاظ على حق المقاول فى الحصول مستحقاته والفروق السعرية. وأضاف حسنين خلال كلمته بمؤتمر اتحاد

رضوى عبد الرازق:



قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن إقرار العقد المتوازن ضرورة للحفاظ على حق جهة الإسناد من حيث تسلم المشروع فى التوقيت الزمنى المحدد وبالمواصفات المطلوبة وللحفاظ على حق المقاول فى الحصول مستحقاته والفروق السعرية.

وأضاف حسنين خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المقاولين العرب والبنك الإسلامى للتنمية، أن عدم وجود وتطبيق العقد المتوازن أسهم فى حدوث التحديات التى شهدها القطاع قبل إصدار قانون التعويضات.

وأشار إلى أغلب شركات القطاع الخاص تتبع العقد المتوازن باعتباره ضمانه لها لتسلم المشروعات فى التوقيتات السليمة، لافتا إلى ضرورة اشتمال العطاءات عند الطرح نموذجا للعقد المزمع توقيعه مع المقاول حال الترسية وأن يوقع عليه للحفاظ على حقوق كل طرف.