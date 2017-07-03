المقاولون يكلف محاميًّا للمطالبة بحقوقه في صفقة صلاح

علي المصري كلفت إدارة نادي المقاولون العرب، المحامي الدولي الشهير الدكتور هشام عبدربه، للدفاع عن حقوق النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن لاعبهم السابق محمد صلاح والمنتقل حديثا من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي. وعقدت إدارة النادي اجتماعا مع عبدربه خلال الساعات الأخيرة، للحصول

علي المصري

كلفت إدارة نادي المقاولون العرب، المحامي الدولي الشهير الدكتور هشام عبدربه، للدفاع عن حقوق النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن لاعبهم السابق محمد صلاح والمنتقل حديثا من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي.

وعقدت إدارة النادي اجتماعا مع عبدربه خلال الساعات الأخيرة، للحصول على حق النادي في صفقة انتقاله من النادي الإيطالي إلى نظيره الإنجليزي، والتي تقدر ما بين 800 ألف إلى مليون يورو، حسب ما تنص عليه المادة 21 من شئون اللاعبين بالفيفا، فيما يخص أليه التضامن للأندية صاحبة رعاية النشأ.