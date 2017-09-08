المقاولون يعصف بالرجاء وفرج يسجل أول أهداف الدورى المصرى

علي المصري: أكرم نادي المقاولون العرب، ضيفه الرجاء الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. سجل أهداف ذئاب الجبل، أحمد علي



علي المصري:

أكرم نادي المقاولون العرب، ضيفه الرجاء الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة، وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف ذئاب الجبل، أحمد علي في الدقيقة الثالثة من إنطلاقة المباراة، وأضاف شكري نجيب الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد فاروق أهداف اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن الشوط الأول من ضربة جزاء.

بتلك النتيجة، يعتلي المقاولون العرب، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، لحين نهاية لقاءات الجولة، بعدما حصد نقاط اللقاء الثلاثة، وسجل ثلاثة أهداف، فيما لم يستطع الرجاء العودة لمطروح بنتيجة إيجابية، ليقبع في المركز الأخير في جدول المسابقة، بدون رصيد من النقاط.

وكانت المسابقة، قد أفتتحت بلقاء الداخلية وبتروجت، والذي أقيم علي ملعب كلية الشرطة بالعباسية، وأنتهب بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحصل كل نادي علي نقطة في مستهل لقاءاتهم بالدوري المصري

وسجل أحمد سمير فرج لاعب الداخلية، أول أهداف فريقه والمسابقة في نسختها التاسعة والخمسون، في الدقيقة 53، من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل بتروجت، بالنيران الصديقه، بعدما وضع جهاد جنيدي مدافع الداخلية الكرة في مرماه بالدقيقة 60.

وتقام غدا السبت، ثلاث مباريات، حيث يلتقي طنطا مع النصر، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، والإنتاج الحربي مع الزمالك، وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد، بمواجهة الأسيوطي سبورت مع مصر المقاصة، والمصري مع وادي دجلة، و الأهلي مع طلائع الجيش، وتختتم المباريات يوم الاثنين بلقاء إنبي مع سموحة.