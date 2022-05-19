المقاولون وريدكون ودار ضمن الشركات المرشحة لجوائز BIG 5 EGYPT

أعلنت شركة DMG Events، المُنظمة لمعرض Big 5 Construct Egypt، عن المُتأهلين للقائمة النهائية لجوائز The Big 5 Construct Egypt ، مُشيدة بالأفراد والمؤسسات والمشروعات التي نجحت في الوصول للقائمة النهائية بفضل أفكارهم المبتكرة وجهودهم المُستمرة التي تقود عملية التحول والتنمية في مصر.

الجوائز هي جزء من معرض The Big 5 Construct Egypt، الذي يُعد أهم فعالية في قطاع الإنشاءات في مصر. يقام المعرض اليوم في نسخته الرابعة بعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا، ويهدف ا بشكل أساسي إلى الجمع بين أهم قادة القطاع بهدف تعزيز التعاون بينهم لتطوير مدن مصر وبنيتها التحتية.

ويقدم The Big 5 Construct Egypt هذه الجوائز بهدف تقدير الابتكار وتكريم المُتميزين في هذا القطاع الهام.

وعلق محمد كازي، نائب رئيس شركة DMG Events، على إعلان القائمة النهائية قائلًا: “نود في البداية أن نبارك للمتسابقين الـ 104 على عملهم المبتكر وجهودهم المثيرة للإعجاب وعلى وصولهم إلى القائمة المختصرة لمختلف فئات الجوائز.

وأضاف لقد أثبت القادة والمؤسسات والمشروعات المشاركة عزمهم ومثابرتهم ومرونتهم وقدرتهم على التغلب على مختلف التحديات اللوجستية والاقتصادية. نحن فخورون باستضافة هذه المبادرة، تحدي جديد بعد النجاح الذي حققناه في 2021 ونعتقد أن مستقبل قطاع الإنشاءات يعتمد على المشاريع ذات الرؤية التي تقدم حلولاً مبتكرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وحقيقي”.

تتولى التحكيم في هذه الجوائز لجنة مُستقلة تضم أهم خبراء القطاع، بما فيهم المهندسين المعماريين والاستشاريين والمقاولين والمهندسين والمطورين وأصحاب المشاريع.

وتتضمن المسابقة 22 فئة شاملة لتقييم الشركات التي تعمل على بناء مجتمعات ذكية للمستقبل، وتطبق التكنولوجيا والرقمنة لخلق مجتمعات عمرانية أكثر استدامة. إلى جانب تكريم المشاريع القائمة على مفاهيم الشمول والتنوع والشراكات والقيادة الفردية وكذلك تكريم الشباب المتميزين في قطاع الإنشاءات.

بدورها قالت غريس نجار، المدير العام لمعهد إدارة المشاريع للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضوة لجنة تحكيم جوائز الأكثر تأثيرًا من The Big 5 Construct Egypt: “كداعمين للابتكار في مجال اقتصاد المشروعات، نلتزم بإظهار التقدير للمتميزين على الصعيدين الفردي والمؤسسي والعمل على تمكينهم بشكل أكبر.

بالنظر للمتقدمين للجوائز، يجب أن نعترف بأننا قد أعجبنا بالمُستوى المرتفع للأفراد والمشروعات المتنافسة في كافة الفئات، ما شكل لنا تحديًا عند وضع القائمة المختصرة”.

تضم الجوائز قائمة الفئات التالية:

أفضل شركة معمارية هذا العام

جائزة الصحة والسلامة

أفضل مشروع تجاري هذا العام

أفضل مشروع مجتمعي هذا العام

أفضل استشارات هذا العام

مقاول العام

مطور العام (بالاشتراك مع حسن علام القابضة)

أفضل شركة هندسية هذا العام

أفضل قائد في مجال الإنشاءات (من السيدات)

أفضل اختصاصي في مجال الإنشاءات (من السيدات)

أفضل مشروع بنية تحتية هذا العام

ابتكار العام

أفضل فريق قيادة هذا العام

أفضل قائد في مجال الإنشاءات (من الرجال)

أفضل اختصاصي في مجال الإنشاءات (من الرجال)

أفضل مشروع MEP (مجالات الميكانيكا والكهرباء والسباكة) هذا العام

شراكة العام

أفضل مشروع للطاقة والمياه هذا العام

أفضل مشروع سكني هذا العام

أفضل مبادرة للمدينة الذكية هذا العام

أفضل مبادرة للاستدامة هذا العام

أفضل مبادرة لإشراك الشباب هذا العام.

أبرز الأمثلة للمشروعات والمبادرات المبتكرة التي نجحت في الوصول للقائمة النهائية:

1- ينافس مشروع محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غرب مصر على جائزة “أفضل مشروع للطاقة والمياه لهذا العام”. المشروع مقدم من شركة المقاولون العرب، ويُعد من أكبر المشروعات من نوعه في العالم، بطاقة معالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، ما يجعله الأكبر في إفريقيا.

2- ينافس مشروع حديقة النهر الأخضر، المقدم من ريدكون للإنشاءات، ضمن القائمة النهائية لجائزة “مشروع المجتمع لهذا العام”. يُعد المتنزه أكبر حديقة حضرية في العالم، ويقع في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

عند الانتهاء منه بشكل كامل، سيمتد المتنزه لمسافة أكثر من 35 كيلومترًا، ويغطي مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدانً، ما يجعله أكبر بـ 6 أضعاف من سنترال بارك في مدينة نيويورك.

3- ينافس مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المُقدم من Dar، على جائزة “مبادرة المدينة الذكية لهذا العام”. من المتوقع أن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر أول مدينة ذكية في البلاد.

وتحدد شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية سبعة ركائز يجب أن تقوم عليها مبادرة المدينة الذكية وهي: البنية التحتية والأمن وخدمات النقل والتخطيط الحضري والطاقة والمياه والبيئة والخدمات المالية.

سيتم الكشف عن الفائزين بجوائز الأكثر تأثيرًا من The Big 5 Construct Egypt في 27 يونيو 2022 في حفل مُباشر بفندق دوسيت تاني ليك فيو، القاهرة.