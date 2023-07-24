«المقاولون العرب» و«JK Facilities» يوقعان اتفاقية تعاون في إدارة المشروعات

وقعت شركتا المقاولون العرب لإدارة المرافق، وجيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities، اتفاقية تعاون للتوسع في مجال إدارة المشروعات والمرافق وتبادل الخبرات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وقام بالتوقيع على مذكرة التعاون اللواء محمد مندور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وتامر شاكر عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للإستثمار وإدارة المحافظ العقارية، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities ، وهي شركة شقيقة لشركة جود للاستثمار.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم كلا من الدكتور حسن منير الصادي، المستشار الاقتصادي والمالي لشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، ورئيس قسم اقتصاديات التمويل الدولي بجامعة القاهرة، وآيسال خليفة، المدير التنفيذي لشركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities، وعدد من كبار المسئولين بالشركتين.

من جانبه، أكد تامر شاكر عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة جود للاستثمار وإدارة المحافظ Joud Investments ، ورئيس شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities، أن هناك خطة خلال الفترة الحالية لزيادة مثل هذه الشراكات الإستراتيجية بشكل موسع.

كما أن هناك مفاوضات للتعاون مع عدد من الكيانات العالمية، ومن المخطط أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن مشروعات استثمارية متنوعة بالشراكة مع مجموعات استثمارية سعودية وكويتية وأردنية تتواجد في السوق المصرية لأول مرة.

ولفت إلى أن التطور العمراني الذي تشهده مصر حاليا، ووجود بيئة تشريعية ومناخ استثماري جاذب، تعتبر عوامل تشجع الاستثمارات الأجنبية على التوجه لمصر، ومن المقرر الإعلان عن نتائج تواجد هذه الاستثمارات قريبا، وذلك من خلال مشروع تجاري ترفيهي بالدقي ، ومشروعات عديدة بالعاصمة الإدارية.

وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق تعتبر واحدة من الشركات العريقة والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة المرافق، والتي تشمل أعمال التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة لجميع الأنظمة الكهروميكانيكية، إضافة إلى خدمات النظافة والحراسة، كما أنها اتخذت خطوات جادة للتطوير بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية.

وتابعت آيسال خليفة، المدير التنفيذي لشركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities، أن الاتفاقية تأتى ضمن عدة تحالفات واتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لخدمة متطلبات إدارة المشروعات الجديدة بالسوق المصري، كما أن شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق ذات ثقل عالمي تسعى أي شركة للتعاون معها.

وأكدت أن كلتا الشركتين ترغبان في التوسع أكثر في السوق المصري وخاصة في قطاع المشروعات العملاقة الحديثة بالسوق المصرية، وكلتا الشركتان تتوافر لديهما كافة الإمكانيات اللازمة لدعم سُبل التعاون في السوق المصرية، وبما يعزز تبادل الخبرات في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات توفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

ولفتت إلى أن شركة جيه كيه لإدارة المراكز والمولات التجارية – JK Facilities، من الشركات المتخصصة في مجال إدارة المراكز التجارية والإدارية والطبية، وتقوم بالتشغيل الشامل وصيانة البنية التحتية، كما توفر استشارات الإدارة التي تقلل من تكاليف التشغيل، مع تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء ، بدايةً من متطلبات التصميم ومتابعة التنفيذ وصولاً إلى الإدارة الكاملة للمشروعات بعد التشغيل.