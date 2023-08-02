المقاولون العرب و«فايكنج» للسياحة توقعان عقد تصنيع فنادق عائمة

صرح المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، بأن الشركة وقعت عقدا مع شركة فايكنج للسياحة، لتصنيع أربعة فنادق عائمة جديدة، مشيرا إلى أن الوحدات الجديدة سوف تعمل بين الأقصر وأسوان لخدمة قطاع السياحة في مصر والذي يشهد دعماً واهتماماً كبيرا من القيادة السياسية، ويلقى تشجيعا من الحكومة المصرية مما يشجع على الاستثمار الأجنبى فى مصر، لما له من تأثير إيجابي في بناء الاقتصاد والنهوض به، وأضاف أن الطلب السياحى المتزايد على مصر دليل على تميزها بمقومات كثيرة يمثل نشاط الفنادق العائمة أحد دعائمها.

وأشار المهندس أيمن عطية عضو مجلس الإدارة، بأن تصنيع الفنادق العائمة سوف يتم فى الترسانات النهرية بالمعصرة والبحرية بالإسماعيلية التابعتين للشركة.

وأضاف المهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، أن الفنادق العائمة الجديدة تتكون من أربعة أدوار بأبعاد (72 × 14.5 ×13) متر وهى تعد من أحدث التصميمات العالمية في الفنادق العائمة بنهر النيل، وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، وذلك طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف البحرية الإنجليزية، وهيئة الملاحة النهرية المصرية.

وقع العقد من شركة فايكنج شريف البنا، ومن شركة المقاولون العرب المهندس أسامة الدسوقي مدير إدارة ترسانة المعصرة والذى أشار إلى أن العمل سوف يتم بالتوازى فى الفنادق العائمة للإنتهاء منها فى التوقيت المحدد.

من الجدير بالذكر أن المقاولون العرب لديها تاريخ كبيرفى صناعة الفنادق والمطاعم العائمة، وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية.