«المقاولون العرب» و«حسن علام» و«العبد» تنفذ 32 مشروع صرف صحى بسوهاج

بدأت شركات المقاولون العرب والنصر العامة للمقاولات«حسن علام» والعبد والفتح للمقاولات وكيان للمقاولات وشركة البحر الأحمر وهاتور في تنفيذ 32 مشروع صرف صحى متكامل فى قرى محافظة سوهاج ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى، التى تستهدف 181 قرية بنطاق 7 مراكز فى سوهاج.

وأوضح تقرير اطلعت «المال» عليه أنه تم إسناد أعمال محطات الصرف لعدد من شركات المقاولات العامة والخاصة تحت إشراف الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى تستغرق 6 أشهر على أن ينتهى أغلبها فى أكتوبر المقبل.

وأكد محافظ سوهاج طارق الفقى أن مبادرة تطوير الريف المصرى فى سوهاج تشمل تنفيذ مشروعات بالقرى المستهدفة فى قطاعات «مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والطرق والتليفونات، والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والتموين، والتضامن».

وتابع إن الأعمال تتوزع على 7 مراكز لعدد 181 قرية، إذ يستحوذ البلينا على 29 قرية ودار السلام على 19 وساقلتة على 14 وجرجا على 29 و المنشاة على 33 والمراغة 23 وطما 34، ضمن القرى المستهدف تطويرها فى المرحلة الأولى للمبادرة والبالغة 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى وقت سابق، إن كل مؤسسات الدولة تتكامل لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، موضحة أن المشروع يستهدف تطوير 4300 قرية خلال 3 سنوات، بتكلفة تتجاوز 500 مليار جنيه.

وأصدرت وزارة التخطيط تقريرا استعرضت فيه خطة المواطن الاستثمارية للعام الحالى 2020/ 2021 بمحافظات صعيد مصر، وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوات التنموية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية.

وذكر التقرير أن هناك أكثر من 2000 مشروع تنموى بمحافظات الصعيد بخطة عام 20/2021، إذ تبلغ الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة سوهاج فى خطة عام 2020/ 21 مبلغ 5.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.7 % عن خطة 2019/ 2020.