المقاولون العرب: ننفذ العديد من المشروعات في سيناء

المال - خاص أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أن الشركة انتهت من تطوير وتجميل منطقة قصر الثقافة والمسرح المفتوح بشرم الشيخ، كما تم عمل التنسيق الحضاري لمطلع هضبة أم السيد، استكمالاً لما تقوم به المقاولون العرب من تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المدينة وتحويل كل منطقة ب

المال – خاص

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أن الشركة انتهت من تطوير وتجميل منطقة قصر الثقافة والمسرح المفتوح بشرم الشيخ، كما تم عمل التنسيق الحضاري لمطلع هضبة أم السيد، استكمالاً لما تقوم به المقاولون العرب من تطوير وتجميل شوارع وميادين وأحياء المدينة وتحويل كل منطقة بها الى مزار سياحي عالمي.

وأضاف المهندس محسن صلاح أن المشروع عبارة عن تطوير شامل لهذه المناطق حتى تضاهي أحدث ما نفذ في المدن السياحية العالمية.

وتابع أن تكلفة المشروع تصل إلى 10 مليون جنيهاً ومدة تنفيذه أقل من شهر، حيث قامت الشركة بتطوير طريق السلام بمرحلتيه وميدان السلام وتطوير حي السوق وتحويله إلى “شانزليزيه الشرق”، وكذلك تطوير وتجميل منطقة نبق السياحية التي استضافت منتدى شباب العالم.

من جانب آخر، أكد رئيس الشركة بأن حجم أعمالها بمحافظة شمال سيناء تجاوز المليار جنيه في مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن العريش ورفح ، ومشروع التغذية بمياه الشرب لقرى التوطين بقيمة 390 مليون جنيه.

وأوضح أنه في محافظة جنوب سيناء فقد تجاوز حجم الأعمال الـ 2 مليار جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدن شرم الشيخ وراس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس والطور وسانت كاترين ودهب و نويبع، إضافة إلى المشروعات القومية بمطار شرم الشيخ وميناء نويبع البحري والإسكان الاجتماعي، إلى جانب حماية انهيار هضبة ام السيد بمدينة شرم الشيخ، واعمال طرق بمدينة دهب وازدواج مدخل مدينة الطور شرم الشيخ و طريق طابا نويبع.

وأضاف المهندس مبارك منصور مدير فرع الشركة بسيناء أن أعمال الشركة بمدينة القنطرة شرق تتجاوز 730 مليون جنيه في مجال مشروعات المياه والصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق والقرى التابعة لها والمشروعات القومية وصوامع القنطرة شرق بسعة تخزينية 60000طن، إضافة إلى مشروعات قناة السويس والكباري العائمة على قناتي السويس الجديدة والحالية ، بالاضافة الى الاشتراك فى تنفيذ مشروع انفاق جنوب بور سعيد اسفل قناة السويس.