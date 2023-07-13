المقاولون العرب: لأول مرة وصول المياه لترعة الدلتا الجديدة

أعلنت شركة المقاولون العرب عن بدء التشغيل التجريبي وضخ المياه من محطة معالجة الدلتا الجديدة بالحمام إلى ترعة الدلتا الجديدة.

واشارت الشركة إلى أن هذا يأتي ضمن المشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم ومتيتو.

كما انه من المخطط أن تكون طاقة المحطة ٧.٥ مليون متر مكعب يومياً من المياه التي يتم نقلها على مسار الترعة المفتوحة وعن طريق ١٢ رافعاً وصولاً لمحطة المعالجة، حيث قد قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ محطة رفع رقم ١٠ على مسار الترعة وتم بدء التشغيل التجريبي لها.

وفي نفس السياق اجتمع المهندس احمد كمال ادريس رئيس الادارة المركزية للتصميمات والبحوث الانشائية رئيس اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس ادارة مشروعات الصرف بوزارة الري، لمناقشة المقترح الفني والمالى المقدم من معهدى بحوث ( الصرف – الإنشاءات – التغيرات المناخية وأثارها البيئية ) للدراسة الهيدروليكية والتصميم الانشائى وتقييم الأثر البيئي لمشروع تغطية جزء من مصرف غرب النوبارية في المسافة من الطريق الساحلى كيلو 2.200 حتى المصب المصرف على البحر المتوسط بطول 2.2000 كم والتابع للإدارة العامة لصرف النوبارية.

كما تم مناقشة المقترح الفني والمالى المقدم من معهدى (الصرف – التغيرات المناخية واثارها البيئية) لدراسة الاتزان البيئي والمائى لبحيرة ادكو بعد استكمال مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى لدراسة أثار سحب 2.5 مليون م3/ يومى من المصارف المغذية لبحيرة ادكو لصالح مشروع الدلتا الجديد الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة – إقليم صرف غرب الدلتا.

يقع مشروع الدلتا الجديدة على طريق القاهرة ـ الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

ويستهدف من المشروع استصلاح 2.5 مليون فدان بنسبة تصل إلى 25% من الأرض الزراعية الموجودة على مساحة مصر بالكامل على مدى آلاف السنين.

وتصل تكلفة المشروع قرابة 160 مليار جنيه تكلفة مشروع الدلتا الجديدة و500 مليار جنيه تكلفة مشروعات الزراعة في مصر.

وكان قد وجه الرئيس السيسي بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة” لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة” بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان، وجهود ربطه بالشبكة الوطنية الكهربائية، حيث وجه الرئيس بمراعاة تأسيس البنية الاساسية الكهربائية للمشروع لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة.

كما تتابع القيادة السياسية عن كثب المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جار العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة، وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل “الدلتا الجديدة”، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع “مستقبل مصر.