المقاولون العرب: سنقبل رحيل عماد النحاس لقيادة الأهلي «كرجل أول»

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أن الفريق سيقبل رحيل عماد النحاس إذا تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي لقيادة الفريق فنيًا كرجل أول وليس كمدرب عام. وقال محمد عادل، خلال تصريحات تليفزيونية: « هذه اللحظة…

أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب، أن الفريق سيقبل رحيل عماد النحاس إذا تلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي لقيادة الفريق فنيًا كرجل أول وليس كمدرب عام.

وقال محمد عادل، خلال تصريحات تليفزيونية: « هذه اللحظة لم يتحدث معنا أحد من الأهلي بشأن عماد النحاس، ولم يتحدث أحد معه».

وأضاف: « سنقبل برحيل عماد النحاس لتدريب الأهلي كرجل أول، ولكن كمدرب عام آسف لن أقبل».

ويدخل عماد النحاس في دائرة الترشيحات داخل النادي الأهلي لقيادة الفريق فنيًا حال رحيل السويسري رينيه فايلر قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا، بجانب محمد يوسف، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.