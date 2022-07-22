«المقاولون العرب» توقع مذكرة تفاهم لإنشاء خط ترام بمدينة نواكشوط في موريتانيا

وقع وزير التجهيز والنقل الموريتاني المختار ولد اليدالي، و المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع قطار نواكشوط، بحضور السفير خالد يوسف سفير مصر بموريتانيا، والقنصل المصري محمود بيومى، والدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة، و المهندس دارم دبسى، و سيد الحسينى المدير المالى بالفرع، وعدد من قيادات وزارة التجهيز والنقل الموريتانية.

وأكد الوزير الموريتاني أن المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وسيكون له الأثر الكبير والإيجابى فى المحافظة على البيئة، عبر التقليل من الانبعاثات الغازية، والاحتباس الحراري، إضافة إلى المساهمة في انتقال المواطنين، وانسيابية المرور ، وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى بناء خطين بطول إجمالى حوالى 45 كم بهدف ربط مناطق نواكشوط المختلفة.

على جانب آخر استقبل رئيس وزراء جمهورية موريتانيا رئيس شركة المقاولون العرب، و الوفد المرافق، و أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالشركة، و أشار إلى الأهمية الكبيرة للمشروع.

وعلى هامش الزيارة للعاصمة الموريتانية نواكشوط ، قام رئيس مجلس الإدارة والوفد المرافق، بلقاء كل من السادة وزير الدفاع، و وزير المياه والصرف الصحى، و الأمين العام لوزارة الاقتصاد، و ذلك لمناقشة المشروعات ذات الاهتمام المشترك فى الفترة القادمة.