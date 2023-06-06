«المقاولون العرب» توقع عقد دراسة وتنفيذ 4 مشروعات في أنجولا

وقعت شركة المقاولون العرب عقد شراكة مع إحدى كبريات الشركات في دولة أنجولا والتي تقع على الساحل الغربي لجنوب أفريقيا، لتنفيذ 4 مشروعات في مجال البنية التحتية.

وقال بيان لشركة المقاولون العرب، إنه في إطار الخطة الاستراتيجية التى تتبناها شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مشروعاتها بالخارج، وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة الشركة، عقد شراكة مع إحدى كبرى الشركات الأنجولية.

وأشار البيان، إلى أن عقد الشراكة يشمل دراسة وتنفيذ 4 مشروعات طرق وبنية تحتية، وستمثل تلك المشروعات باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بدولة أنجولا، والتى تأتي كثمرة للزيارة الناجحة لوزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي للقاهرة.

وأضاف، كما تأتي هذه الخطوة بعد المباحاثات التي أجراها وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، وفي إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين.