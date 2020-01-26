«المقاولون العرب» توقع عقدًا مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية

شهد المھندس إبراھيم محلب رئيس وزراء مصر السابق، الرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب، توقيع عقد مشروع إنشاء الحرم الجامعي الجديد لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقع العقد الدكتور ھشام جمجوم رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا والمھندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور عبد الله الدحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة والسفير هشام مصطفى قنصل مصر بجدة.

وأكد المهندس محسن صلاح قوة ومتانة العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر بالسعودية، وأن الشركة تتواجد بالسوق السعودية منذ أكثر من ستين عاماً.

وحصلت مؤخراً على تجديد شهادة التصنيف الخاص بفرع الشركة بالمملكة لمدة (4 سنوات)، ما يتيح لها التقدم للمشروعات العملاقة التي يتم طرحها داخل السعودية، خاصة أنه قد تم تصنيف الشركة “درجة أولى” في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال السدود.

كما حضر توقيع العقد عدد من قيادات الجامعة والمھندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس الشركة والمھندس سليمان يونس مدير فرع السعودية.

ويتكون المشروع من عدد 4 مبان جامعية (الھندسة – الإعلان – إدارة الأعمال – القانون الإنجليزي)، إضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالحرم الجامعي (المسرح – المكتبة – المسجد – صالة البولينج – الصالة الرياضية – المبني السكني – محطة توليد الطاقة الكھربائية) إلى جانب أعمال الموقع العام.

وتقدر مساحة المشروع بحوالي 125 ألف متر مربع و مدة تنفيذه 3 سنوات، وأن جميع أعمال المباني متكاملة، وتشمل أعمـالا ترابية وأعمالا خرسانية وأعمال تشطيبات عالية الجودة للفراغات الداخلية وأعمال الواجھات من الألومنيوم والزجاج على أعلى مستوي، وهي مزودة بأحدث الأنظمة الكھروميكانيكية من تكييف وتھـوية وإنذار ضد الحريق وكاميرات للمراقبة، إضافة إلي أعمال الإضاءة وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.