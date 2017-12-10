المقاولون العرب توقع اتفاقا مع مؤسسة ألمانية لتمويل مشروعات بأفريقيا

المال ـ خاصقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة من ألمانيا لتدبير قروض لتنفيذ مشروعات بنية تحتية فى أفريقيا.وأضاف لـ «المال» على هامش انعقاد مؤتمر «أفريقيا 2017»، أن الشركة قامت بتفعيل الاتفاق الذى وقعته مع بنك التصدير والاستيراد الا

المال ـ خاص

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة من ألمانيا لتدبير قروض لتنفيذ مشروعات بنية تحتية فى أفريقيا.

وأضاف لـ «المال» على هامش انعقاد مؤتمر «أفريقيا 2017»، أن الشركة قامت بتفعيل الاتفاق الذى وقعته مع بنك التصدير والاستيراد الافريقى، الذى بموجبه يتم الحصول على 200 مليون دولار، لتمويل مشروعاتها فى أفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية، توقيع العديد من الاتفاقيات مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، وكان آخرها مع بنك تنمية الصادرات، على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية فى أفريقيا.

و أوضح «صلاح» أن حجم أعمال الشركة فى القارة السمراء تقدر بحوالى 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن التمويلات الجديدة من شأنها زيادة تلك المشروعات والتوسع فى مشروعات البنية التحتية.

وفى سياق متصل، أشار «صلاح» إلى أن المبلغ الذى حصلت عليه «المقاولون» من مستحقاتها الخاصة بارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها لصالح الجهات الحكومية، نتيجة تعويم سعر الصرف، والفرق بين العملة المحددة فى العقد قبل وبعد التعويم وبالغ 500 مليون جنيه ، تمثل %50 من إجمالى المستحقات، mالشركة فى انتظار صرف 500 مليون جنيه أخرى.

وأقرت الحكومة مؤخرا قانونا، يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة، عن تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وتتولى وزارة الإنتاج الحربى، مهام تحديد التعويضات الخاصة بالتوريدات العامة والمعدات الناتجة عن تعويم الجنيه، بينما تقوم وزارة الإسكان بتحديد التعويضات الخاصة بالأعمال الإنشائية.

وتعد المقاولات فى مصر أحد أهم القطاعات التى تقود النمو بالسوق المحلية، وتعول عليها الحكومة فى توفير فرص عمل سريعة للشباب وخفض معدلات البطالة، خاصة مع مشروعات البنية التحتية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ توليه الحكم فى 2014.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع الذى نظمته شركة «المال جى تى إم» الأسبوع الماضى، أن الحكومة صرفت الشريحة الأولى من مستحقات فروق العملة لشركات المقاولات.