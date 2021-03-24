«المقاولون العرب» تواصل العمل بمشروع «حياة كريمة»

تواصل شركة المقاولون العرب العمل بمشروع “حياة كريمة”، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى المصرية.

وفى إطار المتابعة المستمرة للمشروع، قام المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة، بزيارة إلى محافظة الغربية لتفقد مشروعات الشركة بها ومتابعة الموقف العام للمشروعات التى تقوم الشركة بإنجازها فى 161 قرية داخل 11 محافظة.

وخلال الاجتماع الذى عقد بحضور لجنة الإشراف على مشروع حياة كريمة بالشركة ورؤساء القطاعات ومديري الفروع، أكد رئيس مجلس الإدارة على أهمية المشروع نظرا لأنه يخدم ملايين المواطنين ويسهم فى رفع المستوى الصحى والاجتماعى داخل القرية المصرية.

كذلك استمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذي لكل المشروعات بالقرى والتى تشمل أعمال الشبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد ومحطات المعالجة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة والدورية لكافة تفاصيل العمل لضمان انتظامه وسيره وفقا للمخطط واكتمال منظومة الصرف بالقرى.

وشارك في الجولة بمدينة زفتى والتى شملت زيارة قرى الجزيرة والسنادية وشبراملس ورافقه فيها النائب عامر الشوربجى عن دائرة زفتى والسنطة بمجلس النواب، والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندسان حسام الدين الريفى وإبراهيم مبروك ومسؤولوا المشروعات.

وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود التى يبذلها العاملين بفرع شرق ووسط الدلتا وإدارة الانشاءات البحرية المنفذين للأعمال.

كما حضر الزيارة كل من المهندس سمير سعد الله وأسامة كمال عضوا المجلس التنفيذى والمهندس رمزى مصطفى رئيس قطاع الدلتا والمهندس سيد الأنصارى رئيس قطاع أسيوط وشمال الصعيد والمهندس محمود الشرنوبى رئيس قطاع الأعمال الكهروميكانيكية.

وشارك أيضا المهندس أيمن عطية رئيس قطاع الأسكندرية، والمهندس علاء شلبى مدير فرع الأسكندرية والمهندس محمد الشهابى مدير فرع شرق ووسط الدلتا والمهندس يسرى عبد الرازق مدير فرع شمال الدلتا والمهندس أسامة نوار مدير إدارة الانشاءات البحرية.