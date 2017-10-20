المقاولون العرب تنفي انهيار كتلة خرسانية بمحور روض الفرج

بدور إبراهيم أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن ما تناولته بعض المواقع بشأن انهيار كتلة خرسانية من محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن صناعة الكبارى والمحاور حاليا تقوم على أنظمة تعتمد على تصنيع أجزاء الكوبرى بشكل منفصل، حيث يتم صب الكمر سابق ا



بدور إبراهيم

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن ما تناولته بعض المواقع بشأن انهيار كتلة خرسانية من محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن صناعة الكبارى والمحاور حاليا تقوم على أنظمة تعتمد على تصنيع أجزاء الكوبرى بشكل منفصل، حيث يتم صب الكمر سابق الإجهاد فى منطقة التجهيز، ويتم بعد ذلك نقلها عن طريق تريلات إلى موقع التركيب، حيث يتم رفعها عن طريق أوناش عملاقة الى مكان التركيب وأن ما حدث هو أنه أثناء رفعها بواسطة الأوناش حدث ميل على أحد الأجناب، مما تسبب فى كسرها، مشيرا إلى حدوث الكسر أثناء التركيب وتم استبعادها.

أشار صلاح إلى أنه تم صب ورفع أكثر من 800 كمرة بالمشروع ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من باقى الكمر وأنه لم تحدث أى خسائر بشرية أو اصابات على الاطلاق نظرا لاتخاذ اجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل بالمشروع.

كما أوضح صلاح أنه يجرى تحقيق لما حدث وهناك تأمين على الأعمال وسوف يتحمل التأمين قيمة إعادة تصنيع الكمرة.

وأكد أن مشروع محور روض الفرج يعتبر من أكبر المشروعات الجارية فى مصر حيث يصل طول المرحلة التانية التى تقوم بتنفيذها الشركة تحت اشراف الهيئة الهندسية الى 12 كم فى الاتجاهين، وتتكون من 6 قطاعات منها كوبرى النيل الغربى، بطول 400 متر، أعلى نهر النيل، بارتفاع 14 مترا عن نهر النيل، ويبلغ عرض الكوبرى 55 مترا، وهو عبارة عن اتجاهين، 5 حارات فى كل اتجاه.

وأوضح أنه يتم تنفيذ الكوبرى بطريقة العربات المتحركة، وتعتبر شركة المقاولون العرب الشركة الرائدة فى تنفيذ مثل هذه الكبارى على النيل، وأن كوبرى النيل الشرقى طوله 540 مترا أعلى نهر النيل، حيث يربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا، ويعد أعرض الكبارى المعلقة فى العالم ويبلغ عرضه فى المنتصف 64 مترا، أما عرضه بمنطقة شبرا فتبلغ 84 مترا عند منطقة شبرا، حيث يتكون الكوبرى من برجين رئيسيين بارتفاع حوالى 100 م من سطح الماء لتثبيت كابلات ضخمة يصل وزنها الى حوالى الف طن لتحمل جسم الكوبرى وتبلغ حمولة المحور الى 120 طن.

كما تم افتتاح 4 مطالع ومنازل للمحور عند تقاطعه مع الطريق الدائرى ويجرى العمل بـ4 مطالع ومنازل أخرى.