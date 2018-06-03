المقاولون العرب تنفذ مشروعات بقيمة 640 مليون جنيه بجنوب الوادى

بدور إبراهيم:فاز فرع شركة المقاولون العرب، بجنوب الوادى، بتنفيذ مشروع إنشاء هايبر ماركت بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر بقيمة 192 مليون جنيه، لصالح جهاز مدينة طيبة الجديدة.وأعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن المشروع عبارة عن مبنى تجارى خدمى، علي مساحة 10 أفدنة، ويتكون من م

بدور إبراهيم:

فاز فرع شركة المقاولون العرب، بجنوب الوادى، بتنفيذ مشروع إنشاء هايبر ماركت بمدينة طيبة الجديدة، بمحافظة الأقصر بقيمة 192 مليون جنيه، لصالح جهاز مدينة طيبة الجديدة.

وأعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن المشروع عبارة عن مبنى تجارى خدمى، علي مساحة 10 أفدنة، ويتكون من مبنى الهايبر، ومبنى المول، والمحلات التجارية، ومبنى السينما، وصالة المدخل، ومبنى إدارى ملحق بالهايبر، إضافة إلي أعمال الأسوار، والبوابات والموقع العام .

وأضاف رئيس المقاولون العرب، أنه فى إطار اهتمام وزارة الإسكان بتنمية محافظات الصعيد، وإقامة مشروعات المياه والصرف الصحى، فقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية استكمال أعمال تنفيذ مشروعات صرف صحي نقاده وقفط، بمحافظ قنا، بقيمة 280 مليون جنيه، وتنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه أسوان بمدينة أسوان الجديدة، مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 168 مليون جنيه.

وأشار إلى أن حجم التعاقدات الجديدة بفرع الشركة بجنوب الوادي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا، وصل إلى 640 مليون جنيه، وأن حجم أعماله المرحل تعدي 2.5 مليار جنيه.

