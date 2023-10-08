«المقاولون العرب» تنفذ طريق وكوبرى ساكا لإنقاذ أوغندا من الفيضانات

تقترب شركة المقاولون العرب فى أوغندا من الانتهاء من مشروع طريق وكوبرى ساكا، والذى يمر فى منطقة مستنقعات ويوجد بها نهر بلوجومبا، والذى يشهد حدوث فيضانات تتسبب فى قطع الطريق بين عدد من المدن الهامة بشرق أوغندا، وقد تسببت مؤخرا فى مصرع 28 مواطنًا أوغنديًّا.

وسارعت شركةالمقاولون العرب بالعمل على الانتهاء من المشروع للحفاظ على حياة المواطنين من الفيضان، حيث تم ضغط البرنامج الزمنى وتنفيذ 85% من الأعمال فى نصف المدة المقررة له، وسط إشادة كبيرة من المسؤولين المحليين ومسؤولى هيئة الطرق الأوغندية، وسكان تلك المناطق، نظرا لسرعة الاستجابة والجودة التى يتميز بها العمل.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، يبلغ طول المشروع 4.5 كم ويشمل إنشاء كوبرى بطول 60 متر فوق النهر، وبه 3 فتحات ملاحية، كما يشمل المشروع 10 أعمال صناعية أخرى.

ويمثل هذا المشروع أحد الأعمال التى تنفذها شركة المقاولون العرب بدولة أوغندا.