المقاولون العرب تنتهي من أول مرحلة لنفق النهضة بالجيزة

المال- خاص أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب عن انتهاء الشركة من الأعمال بأحد اتجاهات مشروع نفق النهضة بالجيزة بطول 550 متراويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق بإجمالى طول 1700 متر وعرض 7 متر و هو عبارة عن نفق بطول 850 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة و

المال- خاص

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب عن انتهاء الشركة من الأعمال بأحد اتجاهات مشروع نفق النهضة بالجيزة بطول 550 مترا

ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق بإجمالى طول 1700 متر وعرض 7 متر و هو عبارة عن نفق بطول 850 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة ونفق بطول 550 متر للقادم من ميدان الجيزة ومتجه إلى الدقى ونفق بطول 300 متر للقادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى جامعة القاهرة.

وأشار صلاح الى أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الازدحام المرورى بميدان نهضة مصر وإلغاء التقاطعات.

وأضاف أن المشروع قد واجه العديد من المعوقات والتى تمثلت فى وجود شبكات مرافق مياه وصرف صحى وتليفونات وكابلات جهد متوسط بعرض الطريق مما استلزم إنشاء خطوط جديدة.

ولفت إلى أن المشروع يقع فى منطقة ذات كثافة مرورية عالية جدا طوال العام؛ نظراً لوجود العديد من السفارات الأجنبية والفنادق وجامعة القاهرة ومديرية أمن الجيزة والمطافى وحديقة الحيوان وحديقة الأورمان، بالإضافة إلى العديد من المبانى الادارية و لكونه أحد المحاور التى تربط بين ميدان الجيزة و عدد من المناطق و الأحياء .

وأشار المهندس محسن صلاح إلى أن التنسيق والتعاون بين الشركة و كافة الجهات و منها الجهاز المركزى للتعمير و جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة و إدارة مرور الجيزة أدى إلى تنفيذ الأعمال دون قطع المرافق عن المبانى بالمنطقة وتسهيل سير المركبات بالميدان ومن المنتظر أن يعمل الجزء المنتهى من النفق للاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومتجه إلى ميدان الجيزة.

وكشف عن أنه بنهاية العام الجارى سوف تنتهى الشركة من المشروع بالكامل.

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