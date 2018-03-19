المقاولون العرب تفوز بمشروع سكنى فى الكويت بـ 47.2 مليون دينار

بدور إبراهيم أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، عن فوز فرع الشركة فى الكويت بمناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة شرق تيماء بمحافظة الجهراء بتكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتى ما يعادل 2.8 مليار جنيه مصرى، مشيراً إلى أن المشروع يخدم ما يقدر بحوال

بدور إبراهيم

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، عن فوز فرع الشركة فى الكويت بمناقصة لإنشاء وإنجاز وصيانة عدد 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة شرق تيماء بمحافظة الجهراء بتكلفة إجمالية 47.2 مليون دينار كويتى ما يعادل 2.8 مليار جنيه مصرى، مشيراً إلى أن المشروع يخدم ما يقدر بحوالى 4500 نسمة ويقام على مساحة 391 ألف متر مسطح ومدة تنفيذه 30 شهرا، ولفت صلاح إلى أن السوق الكويتية تعد إحدى الأسواق الواعدة لما تتمتع به من تنافسية كبيرة وسط حجم هائل من المشروعات.

وأوضح المهندس عونى توفيق مدير فرع المقاولون العرب بالكويت، أن المشروع يتكون من بيوت حكومية بمساحة تبلغ 300 م2 للبيت الواحد ويتكون من دور أرضى وأول بمسطح 200 متر مسطح للدور، كما يشمل إنشاء مسجد بمساحة 1720م2، بالإضافة إلى مبان خدمات ومواقف خاصة للسيارات ومحلات تجارية وأعمال طرق داخلية بطول 9 كيلو مترات وشبكات بنية تحتية بأقطار متنوعة من قطر 200 مم وحتى 1600 مم وعدد 9 محطات فرعية لمحولات الكهرباء ويحاط المشروع بحزام شجرى بحوالى ثلاثة أفدنة.

يذكر أن هذا المشروع يأتى استكمالاً لسلسلة المشروعات الكبرى التى نفذتها الشركة فى الكويت مثل مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباح الذى يعد أكبر مستشفى من نوعه فى الشرق الأوسط بسعة 1200 سرير ومنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة، وتطوير طريق الجهراء أحد أھم وأضخم مشروعات الخطة الإستراتيجية التي تم تنفيذها لتطوير شبكة الطرق بالكويت بطول 17.7 كم من الجسور العلوية ويتم تنفيذه طبقا لأحدث المعايير القياسية للطرق السريعة المطبقة عالمياً بقيمة 270 مليون دينار ومشروع تطوير طريق النويصيب بطول 37 كم والذي يعد إحدى ركائز خطة التنمية فى مجال تطوير شبكة الطرق لحل مشكلة الزحام بدولة الكويت وتبلغ تكلفته 170 مليون دينار.