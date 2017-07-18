المقاولون العرب تفوز بأفضل مشاريع البنية التحتية عن طريق الجهراء

المال - خاصافتتح المهندس عبد الرحمن المطوع، وزير الأشغال العامة بدولة الكويت، نفق طريق الجهراء والجسر العلوي أعلى النفق والطرق السطحية بمشروع طريق الجهراء، والذي قامت المقاولون العرب بتنفيذه وفق أحدث مواصفات البناء والجودة، وحصلت من خلاله علي شهادة بناء أفضل المنشآت الخرسانية على مستوى العالم من



المال – خاص

افتتح المهندس عبد الرحمن المطوع، وزير الأشغال العامة بدولة الكويت، نفق طريق الجهراء والجسر العلوي أعلى النفق والطرق السطحية بمشروع طريق الجهراء، والذي قامت المقاولون العرب بتنفيذه وفق أحدث مواصفات البناء والجودة، وحصلت من خلاله علي شهادة بناء أفضل المنشآت الخرسانية على مستوى العالم من المعهد الأمريكى للخرسانة.

حضر الافتتاح المهندس أحمد الحصان، الوكيل المساعد لوزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس رضا ربيع العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الكويتية، والمهندس حسام فايد رئيس القطاع المشرف على قطاعات آسيا.

وأوضح المهندس محمود توكل، مدير مشروع طريق الجهراء أن هذا الافتتاح هو الرابع في إطار استكمال الأجزاء المتبقية من مشروع طريق الجهراء، والذي شهد افتتاح المرور بثلاثة أجزاء رئيسية سابقة تضمنت الجسور الرئيسية والعديد من الجسور الفرعية والمنحدرات والطرق السطحية بلغت قيمتها 190 مليون دينار كويتي, مشيراً إلى أن النفق بطول 620 مترا ويتكون من حارتين مروريتين وحارة طوارئ بكل اتجاه، أما الجسر العلوي أعلى النفق فبطول 900 متر ويربط الطريق الدائري الثاني بطريق الجهراء ويمر علويا فوق كامل قطاع النفق, مما يسهم بشكل كبير في حل مشكلة الازدحام المتزايد بهذا التقاطع وقد بلغت تكلفته 17 مليون دينار كويتي.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير طريق الجهراء يعتبر من أضخم مشاريع الطرق متعددة الأدوار في العالم ومن أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنية التحتية في الكويت بحجم يصل إلى 264 مليون دينار كويتي تقريباً.