«المقاولون العرب» تفوز بأعمال مرافق بتكلفة 575 مليون جنيه في مدينة بدر

حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة بقيمة 575 مليون جنيه، بعد أن فازت في العطاء الذي طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تشمل تنفيذ أعمال مرافق (مياه– صرف صحى– ري– طرق) للمرحلة الأولى بمنطقة 3180 فدانًا بالامتداد الشرقي لصالح جهاز تنمية مدينة بدر وتبلغ مدة تنفيذه حوالي 18 شهرًا، وفقًا للمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب.

وأكد رئيس الشركة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة التي ترمي إلى تنمية وتطوير المدن الجديدة، مشيدًا بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في هذا المجال.

المقاولون العرب تنفذ مشروعات أخرى في مدينة بدر

في السياق نفسه قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء، إن الشركة تقوم حاليًّا بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى لصالح جهاز مدينة بدر، منها مشروع محطة رفع صرف صحى بطاقة 25 ألف م3 يوم، وهى تخدم مساحة 1600 فدان بمدينة بدر، وتستقبل الصرف القادم من العاصمة الإدارية الجديدة من خلال خط طرد 630 مم،

ولفت إلى أن الشركة تشارك أيضًا في تنفيذ المشروع السكنى “دار مصر”، بالإضافة إلى أعمال الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى داخل المدينة.