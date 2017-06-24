المقاولون العرب: تشغيل محور روض الفرج مع الدائرى الجديد

بدور إبراهيم قامت شركة المقاولون العرب تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بفتح مطلع ومنزل لربط محور روض الفرج مع الطريق الدائرى وذلك قبل انتهاء شهر رمضان، لراحة المسافرين من قائدى السيارات وتوفير الوقت وتقليل استهلاك الوقود.ويشير المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب إلى أ

بدور إبراهيم

قامت شركة المقاولون العرب تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بفتح مطلع ومنزل لربط محور روض الفرج مع الطريق الدائرى وذلك قبل انتهاء شهر رمضان، لراحة المسافرين من قائدى السيارات وتوفير الوقت وتقليل استهلاك الوقود.

ويشير المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن الشركة بذلت جهدا كبيرا بالتعاون مع الهيئة الهندسية من اجل الانتهاء من مرحلة تقاطع محور روض الفرج مع الطريق الدائرى و التى تشمل فتح مطلع بعرض 4 حارات للقادم من الدائرى اتجاه الجيزة ومتجه الى طريق الاسكندرية الصحراوى حيث يمكنه استخدام محور روض الفرج حتى الوصول الى طريق الاسكندرية الصحراوى عند الكيلو 39 وذلك للمتجه الى طريق الاسكندرية الصحراوى ومدينة الاسكندرية و الساحل الشمالى ومطروح ومدينة 6 اكتوبر و الشيخ زايد.

كما صرح بأنه تم فتح المنزل للقادم من طريق الاسكندرية الصحراوى ومتجه الى الطريق الدائرى فى اتجاه شبرا والمرج وطريق الاسكندرية الزراعى.

وذكر صلاح أن المسافة من تقاطع الدائرى حتى طريق الاسكندرية الصحراوى تبلغ 29 كم ومن ثم فان استخدام محور روض الفرج يختصر الوقت ويوفر فى استهلاك الوقود ويعتبر طريقا بديلا لمحور 26 يوليو والذى من شأنه ان يخفف عنه الضغط المرورى.

ومن الجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد افتتح المرحلة الاولى لمحور روض الفرج و التى تمتد من الطريق الدائرى وحتى طريق الاسكندرية الصحراوى و يجرى حاليا اعمال المرحلة الثانية و التى تتكون من اتجاهين عبارة عن 6 حارات مرورية لكل اتجاه بطول 13.5 كم شاملة 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري وتحويل المرافق وجميع أعمال الطرق والإنارة.

وأوضح المهندس أحمد العصار عضو مجلس الإدارة أنه سبق افتتاح ربط الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من الطريق الزاراعى ومتجه إلى محور 26 يوليو مع محور روض الفرج وخلال 120 يوم فقط تم ربط الإتجاه الثانى من الطريق الدائرى مع محور روض الفرج لخدمة القادم من الطريق الزراعى ومتجه إلى الأسكندرية وأشار المهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة بأن أعمال الطرق قد بدأت بتاريخ 10-6-2017 وبلغ مسطحها 40 ألف م2 وبلغ وزن الخلطة الأسفلتية حوالى 13 ألف طن لتنفيذ الطبقة الرابطة وأشار المهندس خالد عيسى رئيس قطاع التصنيع أنه تم تصنيع البواكى المعدنية بطول 58 م للواحدة تم تصنيعهم بالورش المركزية للمقاولون العرب وعددهم 21 كمره تم تركيبهم خلال أسبوع وبلغ وزن الكمرة الواحدة 85 طن وأوضح المهندس طارق خضر رئيس قطاع التشييد أنه تم استخدام كمية من الخرسانة المسلحة تبلغ 64 ألف م3 وحوالى 17 ألف طن حديد تسليح0

يذكر المحور يتكون عند بدايته فى الخلفاوى من 3 مطالع بينها مطلعان من كورنيش النيل وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها منزل يؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء ومنزلين لشارع دولتيان حتى كوبرى أبو وافية،. وأضاف أن الكوبرى ينقسم لثلاثة أجزاء الأول هو الكوبرى المار أعلى النيل الشرقى وسوف يكون معلقاً على عمودين بارتفاع 94 مترا تتدلى منهما كابلات ضخمة تصل أوزانها إلي 1000 طن لحمل الكوبرى علي غرار كوبرى 6 أكتوبرالمعلق بمنطقة غمرة وهو بطول 540 متر وعرض 66 مترا وسيعد من أكبر الكبارى المعلقة عرضا فى العالم ، أما الجزء الثاني فعبارة عن كوبرى مار أعلى النيل الغربى والجزء الثالث يمر أعلى جزيرة الوراق وكلاهما سيكونان كوبريين خرسانيين ويتم تنفيذهما بنظامي الكمر سابق الصب والعربات المتحركة.

وأضاف أنه يجرى إنشاء كوبرى النيل الشرقي على 8 قواعد خرسانية بينهما قاعدتان رئيسيتان و6 قواعد مساعدة وذلك فى نهر النيل بفرعيه بجانب 3 قواعد على جزيرة الوراق كل قاعدة يتم صبها من خلال 80 خزوقا بقطر مترين وعمق 47 مترا تحت سطح النيل ، حيث يتحمل الكوبرى أوزاناً ثقيلة تصل إلي 120 طن وسيبلغ ارتفاعه 14 مترا أعلى سطح النيل لتيسير الحركة النيلية وعبور أكبر البواخر بسهولة. مضيفاً أن الشركة نفذت أيضا بجانب عملها فى المرحلة الثانية كوبرى أعلى تقاطع طريق محور روض الفرج عند الكيلو 39 بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى.