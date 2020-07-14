المقاولون العرب تساهم فى رفع آثار حريق طريق الإسماعيلية (صور)

أصدر المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب تعليمات بالمساهمة فى الدفع بعدد من المعدات للمساهمة فى الانتهاء من رفع آثار حريق طريق الإسماعيلية الذى نتج عن كسر بأنبوب بترول و اشتعال النيران فى عدد من السيارات. ووفق بيان للشركة،…

أصدر المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب تعليمات بالمساهمة فى الدفع بعدد من المعدات للمساهمة فى الانتهاء من رفع آثار حريق طريق الإسماعيلية الذى نتج عن كسر بأنبوب بترول و اشتعال النيران فى عدد من السيارات.

ووفق بيان للشركة، تم إرسال المعدات إلى موقع حريق طريق الإسماعيلية من مشروعات الشركة بمنطقة محطة عدلى منصور التبادلية و التى تمثل نهاية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتتمثل المعدات فى ٢ تريلا و ٢ فورك ليفت و سيارة إطفاء للمساهمة فى عمليات التبريد و سيارة بونش تحميل ذاتى لرفع السيارات المحترقة.

وتساهم الشركة بالعمل مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للانتهاء من رفع آثار الحريق. 30 سيارة إطفاء و6 خزانات لإخماد حريق طريق الإسماعيلية.. وانتقال القيادات الأمنية (صور)

وتوجه لموقع الحادث المهندسة ايمان سليمان عضو مجلس الإدارة و المهندس أسامة مصطفى مدير التحالف المنفذ لمشروع مترو الأنفاق و المهندس احمد شوقى المدير التجاري للمشروع و المهندس عبد الحى بدوى مدير المشروع.

و توجه المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة بالدعاء و خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين فى الحادث.









وانتقل رجال النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وسؤال الشهود، لمعرفة أسباب الحريق الذي أدى لإصابة 17 شخصًا دون وفيات -وفقًا لوزارة الصحة.

كانت الإدارة العامة للمرور قد ناشدت المواطنين، بالابتعاد عن موقع الحريق لحين انتهاء عمليات السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمنطقة الهايكستيب، عن نشوب حريق بخط مازوت.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وخزانات مياه إستراتيجية إضافية للسيطرة على النيران.