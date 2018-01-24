المقاولون العرب تؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية

بدور إبراهيمقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية ثانية.وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العاملين بالشركة يثمنون ما شهدته مصر خلال الفترة الرئاسية للسي

بدور إبراهيم

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العاملين بالشركة يثمنون ما شهدته مصر خلال الفترة الرئاسية للسيسي من استقرار كبير في الداخل انعكس بدوره على قطاعات كثيرة، ومنها قطاع التشييد والبناء الذي يعد إحدى قاطرات التنمية للمجتمعات، كما كانت للسياسة الحكيمة للسيسي عودة العلاقات مع مختلف دول العالم بشكل يشير إلى مكانة مصر الكبيرة، ويفتح آفاق عمل جديدة للمصريين في الخارج.

وأشار إلى أن تبني الرئيس لخطط التنمية الشاملة الطموح التي تجرى على أرض مصر قد جعل قطاع المقاولات يشهد طفرة كبيرة لم تتحقق من قبل، كما شهد تنفيذ المشروعات العملاقة من جانب العاملين حالة من التحدي الممزوج بالفخر والسعادة من أجل القيام بالعمل المطلوب في الوقت المحدد وبالجودة العالية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الوطن والتنمية التي تتحقق يومًا بعد يوم والدفاع عنه وتقديم الغالي والنفيس من أجله.

ولفت رئيس الشركة إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين بمختلف المواقع قد وقع على استمارات تأييد ترشيح السيسي لفترة رئاسية ثانية وسارعوا بتحرير توكيلات له بعد الاستجابة للمواطنين وإعلان الترشح.