«المقاولون العرب» بموريتانيا توقع تمديد اتفاقية التعاون لإنشاء ترام نواكشوط

وقع الدكتور محمد عالى ولد سيدي محمد، وزير التجهيز والنقل الموريتاني، والمهندس سيد الوزير عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مذكرة تفاهم لتمديد الاتفاقية الخاصة بمشروع إنشاء ترام مدينة نواكشوط.

وذلك بحضور السفير خالد يوسف سفير مصر فى موريتانيا، والسفير محمود بيومى قنصل مصر، والمهندس دارم ديبسى رئيس القطاع المشرف على مشروعات الشركة بموريتانيا، والأستاذ سيد الحسينى المدير المالى.

وأوضح وزير التجهيز والنقل الموريتانى، أن إنجاز مشروع الترامواي بالعاصمة، يدخل في إطار برنامج تعهدات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، والهادف إلى تمكين المواطنين من التنقل بسهولة داخل وخارج العاصمة، وأن هذا المشروع يعتبر من أكثر وسائل النقل شيوعا فى بعض البلدان، وأن التوقيع يأتى وفقا للمذكرة الموقعة بين الطرفين، فى يوليو 2022.

تمويل المشروع

من جانبه أوضح المهندس سيد الوزير أن شركة المقاولون العرب قدمت عرضا عن الدراسات الأولية المعدة من طرف الشركة، والمتضمنة مقترحا لخطوط «الترامواي» بنواكشوط، (خط 42 كيلومتر في نواكشوط مقسم إلى خطين مع جزء تبادلى 1.200كم ) بالإضافة إلى مقترح آخر خاص بطرق تمويل المشروع .

على صعيد آخر التقى الوفد المصرى بوزير المياه والصرف الصحي في موريتانيا سيدي محمد ولد الطالب، حيث تم بحث عدد من المشروعات فى مجال تحلية مياه البحر ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وشهد اللقاء اهتماما من جانب الوزير الموريتانى بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لما تمتلكه من خبرة كبيرة فى هذا المجال.

فرص التعاون

كذلك استقبل السيد عبد السلام ولد محمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة بموريتانيا، الوفد المصرى ،لبحث فرص التعاون في المشروعات المتاحة فى موريتانيا من أجل نشر التنمية فى البلد الشقيق.