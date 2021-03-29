«المقاولون العرب»: الانتهاء من أعمال كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة خلال رمضان

صرح المهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، بأنه تم تكثيف الأعمال للانتهاء من أعمال كوبرى الشرقاوية العلوى بحى غرب شبرا الخيمة خلال شهر رمضان المقبل.

مشيراً إلى أنه تم التشغيل التجريبى للكوبرى فى الاتجاه القادم من ميت نما إلى شبرا الخيمة تيسيراً على المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس شركة المقاولون العرب اليوم لمتابعة أعمال الكوبرى التى تجرى على قدم وساق بحضور المهندسين أسامة نوار مدير إدارة الإنشاءات البحرية المنفذ للأعمال، ومحمد أمين مدير إدارة الطرق الداخلية، وهشام على نائب مدير إدارة الإنشاءات البحرية المشرف على المشروع وعمرو النجار مدير المشروع.

جدير بالذكر أن الكوبري يخدم قرابة الـ3 ملايين مواطن من أبناء شبرا الخيمة والمدن المجاورة بمحافظة القليوبية، ويربط منطقة شرق السكة الحديد والشرقاوية بالطريق الزراعي مباشر.

كما سيخفف الزحام بكوبري أحمد عرابى، ويقضي على التكدسات المرورية بطريق”القاهرة – الإسكندرية” الزراعي وهو بإجمالي طول 2 كم في الاتجاهين شامل المطالع والمنازل.

ويبلغ طول الاتجاه القادم من ميت نما إلى الطريق الزراعي – شبرا الخيمة 670 مترا، وطول الكوبري في الاتجاه القادم من الطريق الزراعي – شبرا الخيمة، إلى ميت نما 600 متر وعرضه 9 أمتار.