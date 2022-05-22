«المقاولون العرب - أوراسكوم» يبدأ إجراءات استيراد معدات للقطار السريع بـ100 مليون يورو

بدأ تحالف شركتى «المقاولون العرب، وأوراسكوم» فى إجراءات استيراد أول صفقة مستلزمات ومعدات لصالح مشروع القطار الكهربائى السريع الأخضر فى مساره الأول «العين السخة – العلمين – مطروح» بقيمة 100 مليون يورو، وفقا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن التحالف أطلع وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، على جميع العقود المبرمة من الموردين بالخارج، مشيرا إلى ضرورة استيراد المعدات اللازمة لاستكمال الأعمال فى المشروع وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه، لافتة إلى أنه ستتولى الشركتان توفير المبلغ المطلوب بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية.

ومسار المشروع يشمل خط قطار كهربائى سريع ركاب وبضائع، يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم.

ووفقا لبيان رسمى من وزارة النقل، فإن الفريق كامل الوزير وزير النقل عقد نهاية الأسبوع الماضى، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسئولين بالحكومة والشركات الألمانية، خلال المشاركة فى قمة المنتدى الدولى للنقل الدولى «ITF 2022» المنعقد فى مدينة لايبزغ الألمانية بمشاركة 64 دولة.

وتناولت الاجتماعات توحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين لسرعة إنهاء عدد من المشروعات المشتركة منها، مشروع شبكة القطارات الكهربائية السريعة بإجمالى أطوال 2000كم، كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الألمانية «DB» لإدارة وتشغيل الشبكة، وتدريب الكوادر المصرية بكل فئاتها بجودة عالية وتوطين هذه النوعية من الصناعات فى مصر.