المقاصة : 726 مليون جنيه تكلفة إنشاء مقر العاصمة الجديدة وتمول ذاتيا

كشف هشام مبروك، العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة، أن شركة وادي النيل للمقاولات حددت التكلفة الاستثمارية لإنشاء مبنى العاصمة الإدارية بنحو 726 مليون جنيه.

وأضاف في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا، أن تكلفة العدول عن المشروع تتضمن خسائر بقيمة 50 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة ستضع في حساباتها زيادة التكلفة بنحو ٪20 عقب تغيرات الأسعار موخرا.

وأوضح أن الشركة وضعت خطة تدبير تمويل المشروع خلال الفترة المقبلة، من خلال مواردها الذاتية.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على طرح مناقصة محدودة للمشروع خلال الفترة المقبلة.

كانت «المال» قد نشرت، فى السابق، شراء مصر المقاصة فى ديسمبر 2019 قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحتها تقارب 5500 متر بسعر 15 ألف جنيه للمتر، بقيمة تبلغ 81.869 مليون جنيه.

بخلاف 2.2 مليون فى صورة وديعة صيانة بنسبة 2.8% من قيمة الأرض؛ علاوة على إضافة فائدة متناقصة بمعدل 10% سنويًّا ليصبح إجمالى قيمتها نحو 90.128 مليون جنيه.

وأعلنت مصر المقاصة تحقيق صافى ربح بلغ 495.2 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة مع 561.2 مليون فى 2020؛ كما حققت إيرادات بقيمة مليار مقابل 1.1 مليار.

وخلال العام الماضى تحملت مصروفات بقيمة 511.9 مليون جنيه مقابل 538.7 مليون فى 2020.