«المقاصة» : 3 تقييمات لمبنى فندق لاند مارك المملوك للشركة من 700 إلى 830 مليون جنيه

كشف علاء عامر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، عن الاستقرار على 3 تقييمات لمبنى فندق لاند مارك المملوك للشركة، بمنطقة التجمع الخامس بقيمة تتراوح بين 700 و 830 مليون جنيه.

وأضاف في كلمته باجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا، أن مصر المقاصة متعاقدة مع شركة هلنان لإدارة الفندق، بشرط جزائي قيمته 8 ملايين جنيه، فيما تقدر إيرادات الفندق بنحو 12 مليون سنويا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أنه يجري دراسة المقترحات المختلفة لاستغلال المبنى، سواء بتحويل جزء منه لمقر إداري أو بيعه أو المحافظة عليه كما هو.