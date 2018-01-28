المقاصة يواصل تدعيم صفوفه بالتعاقد مع حارس الأهلي

علي المصريوقع حارس مرمى الأهلي أحمد عادل عبدالمنعم عقود انتقاله رسميًا لنادي مصر المقاصة، لمدة موسمين ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وتقرر قيد حارس الفريق صباح غد الاثنين في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستخراج الكارنيه الخاص به للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري القادمة.

علي المصري



وقع حارس مرمى الأهلي أحمد عادل عبدالمنعم عقود انتقاله رسميًا لنادي مصر المقاصة، لمدة موسمين ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتقرر قيد حارس الفريق صباح غد الاثنين في سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم، لاستخراج الكارنيه الخاص به للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري القادمة.

وأرسل النادي الأهلي الاستغناء الرسمي للمقاصة، وسيتم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية للفريق الفيومي قبل غلق باب القيد لدعم المقاصة في دوري الابطال الأفريقي.

وينتظم حارس الفريق في التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة عماد سليمان المدير الفني للفريق، غدا الاثنين لتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة.