المقاصة يواصل انتصاراته بالفوز على طلائع الجيش برباعية

وكالات: حقق فريق نادي مصر المقاصة فوزاً عريضاً على حساب نظيره طلائع الجيش، بمنافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز بموسمها الجاري، بأربعة أهداف نظيفة. سجل رباعبة المقاصة كل من اريريك تراوري وبولان فوافي وجون أنطوي ومحمد ناصف بالخطأ في مرماه وذلك في الدقائق 39، 49، 58 و72 من عمر ال

وكالات:





حقق فريق نادي مصر المقاصة فوزاً عريضاً على حساب نظيره طلائع الجيش، بمنافسات الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز بموسمها الجاري، بأربعة أهداف نظيفة.

سجل رباعبة المقاصة كل من اريريك تراوري وبولان فوافي وجون أنطوي ومحمد ناصف بالخطأ في مرماه وذلك في الدقائق 39، 49، 58 و72 من عمر المباراة.

وتألق الثلاثي الأفريقي بصفوف الفريق الفيومي وقاده لانصترا كاسح على حساب الفريق العسكري.

وكان المقاصة قد حقق فوزاً كبيراً على الزمالك في الجولة الماضية بثلاثية.

الفوز رفع رصيد المقاص للنقطة 15 في المركز الثامن وجمد من رصيد الطلائع عند النقطة 11 في المركز الخامس عشر.