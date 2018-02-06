المقاصة يطير فجرا للسنغال لبدء مشواره الإفريقي

علي المصرى تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، القاهرة فجر غدا الأربعاء، إلى السنغال على الخطوط الإثيوبية في رحلة طيران شاقة تتجاوز 9 ساعات، لمواجهة فريق جينيريشن فورت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم السبت المقبل، على ستاد الصداقة الدولي في تمام ا

علي المصرى

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، القاهرة فجر غدا الأربعاء، إلى السنغال على الخطوط الإثيوبية في رحلة طيران شاقة تتجاوز 9 ساعات، لمواجهة فريق جينيريشن فورت في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام يوم السبت المقبل، على ستاد الصداقة الدولي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت العاصمة السنغالية داكار.

وتضم البعثة 33 فردا، برئاسة عمرو مصطفى المدير التنفيذي لشركة المقاصة سبورت، ومحمد مجد المشرف على الكرة بالنادي، والجهاز الفني الطبي والإداري، وأختار عماد سليمان المدير الفني للفريق الفيومى، 19 لاعبا للسفر، واللاعبون المختارون للسفر هم : محمود حمدى ومحمد كوكو ومحمد صبحى لحراس مرمى، وأحمد عبد العزيز “مودي” وشريف حازم وعاصم سعيد وأحمد محسن ومحمد مسعد ومحمود وحيد وهاني سعيد وصلاح ريكو ومحمد أبو سريع ومروان حمدي وإسلام جابر وباولن فوافي وأيريك تراوري ومصطفى شبيطه ورجب عمران ومحمد دسوقي، وتم استبعاد أحمد سامي لظروف خاصة .

وغادر القاهرة الثنائي وليد هويدي مدير الكرة، وإسلام الملاح مسئول العلاقات العامة بالنادي، فجر اليوم الثلاثاء، متجهين للسنغال على الخطوط المغربية لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة، لمتابعة حجز فندق الملك فهد الذى ستقيم به بعثة الفريق، وتجهيز غرف الإقامة الخاصة باللاعبين، وإعداد قائمة بالمأكولات وتسليمها للفندق، على أن يقوم مدير الكرة بالمقاصة بحجز ملعب التدريبات، واختياره من النجيل الطبيعي، خاصة وأن ملعب الصداقة الدولي الذى ستقام عليه المباراة السبت المقبل من النجيل الطبيعي.

من جانبه، أعلن وليد هويدى خصم 30 ألف جنية من كل لاعب بالفريق عقب الخسارة من المصرى بنتيجة 4–1 ضمن مواجهات الجولة الـ 22 للدورى ، خاصة وأن مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، والجهاز الفنى للفريق، غير راضين عن اداء اللاعبين في المباراة، بسبب حالة اللامبالاة والتقصير وغياب الروح القتالية والاصرار على تحقيق الفوز، مؤكدا أن هناك وقفه من الإدارة مع اللاعبين عقب خوض مباراة دورى الأبطال.