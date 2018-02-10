المقاصة يصعب مهمته فى دوري اﻷبطال بخسارته أمام بطل السنغال

علي المصريتعقدت مهمة فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، بمشاركته اﻷولى في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، عقب سقوطه بهدفين نظيفين أمام جينيريشن فوت السنغالي، في ذَهاب الدور التمهيدي للمسابقة اﻷعرق في القارة السمراء.ظل التعادل السلبي مسيطرًا على أجواء اللقاء، حتى تقدم أصحاب اﻷرض والجمهور

علي المصري





تعقدت مهمة فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، بمشاركته اﻷولى في تاريخه بدوري أبطال إفريقيا، عقب سقوطه بهدفين نظيفين أمام جينيريشن فوت السنغالي، في ذَهاب الدور التمهيدي للمسابقة اﻷعرق في القارة السمراء.

ظل التعادل السلبي مسيطرًا على أجواء اللقاء، حتى تقدم أصحاب اﻷرض والجمهور الغفير بهدف في الدقيقة 55 عن طريق شيخ سيبالي، قبل أن يضيف زميله أمادو نداي، الهدف الثاني في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب الصداقة الدولى، بالعاصمة السنغالية داكار.

وسيكون على الفريق الفيومي، الفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة، في مباراة العودة التي ستقام باستاد القاهرة الدولي يوم 21 فبراير الحالى، إذ أراد عبور هذا الدور، والتأهل لدور الـ32 للبطولة.