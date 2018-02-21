المقاصة فى مهمة صعبة أمام جينيريشن فوت بدوري أبطال أفريقيا

على المصرى يسعى فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، لتجنب الخروج المبكر في ظهوره الأول بدوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه جينيريشن فوت السنغالي، فى المباراة التى تقام بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولى، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء. ويأمل…

على المصرى



يسعى فريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، لتجنب الخروج المبكر في ظهوره الأول بدوري أبطال أفريقيا، عندما يواجه جينيريشن فوت السنغالي، فى المباراة التى تقام بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولى، فى السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويأمل الفريق الفيومى في تعويض هزيمته فى لقاء الذهاب بمدينة داكار السنغالية، بهدفين دون رد، ليصعد لدور الـ32 فى مشاركته الأولى بتاريخه فى دورى أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء طاقم تحكيم ليبى يتكون من عصام الجنيني حكمًا للساحة، وخالد أبو الخير مساعد أول، وصلاح الشوجي مساعد ثاني، وعبدالواحد هيداوري حكم رابع، والغاني محمدي نور الدين مراقب المباراة، وقام الطاقم بتفقد ومعاينة ملعب المباراة أمس الثلاثاء، وخاض مرانًا خفيفًا عقب تلك الجولة.

وفي حالة تأهل المقاصة لدور الـ32، يلعب الذهاب خارج ملعبه أحد أيام 10 و11 و12 مارس، والإياب في مصر أحد أيام 17 و18 و19 من الشهر ذاته، وسيواجه الفائز من إيه إس فان بطل النيجر مع حوريا الغيني، علما بأن بطل غينيا فاز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتقابلان مساء اليوم فى الإياب.

ووجه مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، دعوة للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، لحضور المباراة، لمساندة الفريق فى مباراته الصعبة بالتشامبيونزليج الإفريقي، وتلبيه دعوة رئيس النادى الفيومى.

وعقد أمس الثلاثاء، الاجتماع الفنى للمباراة، بأحد فنادق التجمع الخامس، وتقرر أن يرتدي لاعبو المقاصة الزى التقليدي له التيشرت الأخضر والشورت الأزرق والجورب الأخضر، ويرتدي حارس الفريق طاقم فسفورى، بينما يرتدى بطل السنغال التيشرت النبيتى والشورت الأسود والجوارب النبيتى، ويرتدي الحارس طاقم رمادى، وتم الإتفاق على حضور الفريقين إلى ستاد القاهرة، قبل إنطلاق المباراة بساعة ونصف، وتوفير سيارة إسعاف داخل الملعب.

وتولي الغاني محمدي نور الدين مراقب المباراة، رئاسة الاجتماع الفني، بحضور طاقم التحكيم الليبي، ووليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، وخالد شيطا المدير الإدارى، ومندوب نادى جينيريشن فوت، وتم الاتفاق على الأمور التنظيمية للمباراة.

