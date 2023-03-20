«مصر المقاصة» تُخطط لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة بالربع الثالث من 2023

قال هشام مبروك العضو المنتدب بشركة مصر المقاصة، إنه يتم العمل حاليًا على بناء منصة إلكترونية متكاملة للتعامل مع جميع الخدمات المالية وعقد شراكات.

ولفت خلال المائدة المستديرة التي تعقدها الشركة الآن، إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الشركة الكبيرة للتحول الرقمي، متوقعا أن يتم إطلاق تلك المنصة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن استثمارات تلك المنصة منفصلة عن الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، موضحًا أن مصر المقاصة بدأت بالفعل تعاقداتها مع الشركات الموردة للبرامج الخاصة بها، متابعًا أنها ستطلق الخدمات تباعًا بشكل تدريجي حتى تصل إلي التكامل مع كيانات حكومية وغيرها .

تجدر الإشارة إلي أن شركة مصر للمقاصة كانت قد حصلت على ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك نفاذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 و لائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 بهدف، تعزيز الدور الريادى التى تؤديه شركة مصر للمقاصة من خلال تشجيع صناعة جديدة وجذب استثمارات ورؤوس أموال جديدة سواء محلية أو عالمية.

هذا إلي جانب الدخول فى المنظومة العالمية والمحلية فى مجال تفعيل التوقيع الإلكتروني و اعتماد شهادات التصديق الإلكترونية.

وثالثًا تشجيع التجارة الإلكترونية و المشروعات المتعلقة بالأعمال الإلكترونية فى مصر، وتيسير تعامل المواطن المصرى مع قطاع الأعمال الإلكترونية، إلي جانب تأمين معاملات المستثمرين بسوق المال المصرية.