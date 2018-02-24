المقاصة تنهى تطوير فندق لاند مارك يوليو المقبل

منى عبد البارى قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن عملية تطوير فندق الشركة لاند مارك بالتجمع الخامس، تنتهى بالكامل يوليو المقبل، ليعاد تشغيل الفندق بالكامل فى الربع الأخير من العام الجارى. أضاف عبدالبارى فى تصريح لـ"المال"، أن الانتهاء من %50 من أعمال الإنشاءات، والمتبقى خلال ال

منى عبد البارى

قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن عملية تطوير فندق الشركة لاند مارك بالتجمع الخامس، تنتهى بالكامل يوليو المقبل، ليعاد تشغيل الفندق بالكامل فى الربع الأخير من العام الجارى. أضاف عبدالبارى فى تصريح لـ”المال”، أن الانتهاء من %50 من أعمال الإنشاءات، والمتبقى خلال الشهرين المقبلين، ثم تبدأ عمليات تأثيث وفرش الغرف.

أشار إلى أن عملية التطوير تستهدف تعظيم صافى أرباح الفندق 3 أضعاف، خلال فترة العامين المقبلين، مقارنة بقيمة 8 ملايين جنيه صافى أرباح فى 2016.

قال إن عملية التطوير عبر إضافة 35 غرفة للفندق، ليصبح إجمالى عدد الغرف 70 غرفة، مع تأثيثها، بجانب عملية الصيانة العادية.

كان محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، صرح سابقاً لـ”المال”، أن الشركة تتجه لتطوير فندقها «لاند مارك» بالتجمع الخامس، بعد حصول الفندق على رخصة منشأة سياحية، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، تمول ذاتيا من أرباح الشركة.

يشار إلى أن مبنى لاند مارك حقق فى 2016 إيرادات 21.03 مليون جنيه، مقابل 14.6 مليون جنيه فى 2015، وبلغ تقييم المبنى والفندق فى 2016 ما قيمته 628.2 مليون جنيه، بزيادة 492.2 مليون جنيه عن تقييمه السابق البالغ 236 مليون جنيه، فى 2013.

توقع عبدالبارى نمو إيرادات “مصر المقاصة” 3 أضعاف، معتمدا على حركة سوق المال، وزيادة التداولات، والطروحات الحكومية والخاصة، المتوقع أن تشهدها السوق هذا العام.

أظهرت القوائم المالية المستقلة لمصر المقاصة نمو أصولها بنسبة %32 نهاية 2016، لتصل إلى 2.92 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه عن عام 2015، كما سجل إجمالى مجموع حقوق الملكية، لنشاطى الإيداع والقيد المركزى 339.64 مليون جنيه، مقابل 275.3 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.

يبلغ رأسمال مصر المقاصة 184.4 مليون جنيه، موزعة على 1.8 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50 للبنوك، و%35 لبورصة الأوراق المالية، و%15 لشركات السمسرة.