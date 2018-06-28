المقاصة تطالب المرشحين للانتخابات بصحيفة الحالة الجنائية

طالبت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي المرشحين لانتخابات رئاسة مجلس الإدارة أو عضويتها الذين لم يتقدمون بصحيفة الحالية الجنائية بتقديمها.

وجاء في بيان اليوم، نُشر على شاشات التداول عن مصر المقاصة اليوم :”إنه بناء على طلب نائب رئيس الهيئة في تاريخ 26 يونيو 2018، يرجى من المرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة ممن لم يتقدمون بصحيفة الحالية الجنائية، أن يتم تقديمها سارية للشركة أو الرقابة المالية”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مصر المقاصة يوم الإثنين المقبل 2 يوليو وسط منافسة شرسة على مقاعد السمسرة والتي يتنافس 11 مرشحا على مقاعدها الثلاثة.

ويتنافس على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ ، ووائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.

وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبد السلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، فيما تم حسم مقعد العضو المنتدب لطارق عبد البارى، بعد تقدمه منفردًا للانتخابات، وعلى مقعدى ذوى الخبرة ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وعمرو بهاء، ومحمد كفافي.

