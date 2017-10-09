المقاصة تخاطب التأمينات وصناديق الاستثمار للمشاركة فى تسليف الأسهم

أحمد علىتستعد شركة «مصر المقاصة» لعقد اجتماعات مكثفة مع عدة جهات حكومية وخاصة تمتلك محافظ كبيرة فى البورصة، لمناقشة إمكانية تخصيص نسب من أسهمهم لصندوق «تسليف الأسهم» الخاص بآلية «الاقتراض بغرض البيع» - الـ«Short Selling».وكشف اللواء محمد عبدالسلام،

أحمد على

تستعد شركة «مصر المقاصة» لعقد اجتماعات مكثفة مع عدة جهات حكومية وخاصة تمتلك محافظ كبيرة فى البورصة، لمناقشة إمكانية تخصيص نسب من أسهمهم لصندوق «تسليف الأسهم» الخاص بآلية «الاقتراض بغرض البيع» – الـ«Short Selling».

وكشف اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، أنه سيتم البدء بمخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدد من صناديق الاستثمار للمشاركة فى صندوق تسليف الأسهم.

يُذكر أن إدارة البورصة اتفقت مع شركة مصر المقاصة منتصف أغسطس الماضى، على تفعيل آلية «الاقتراض بغرض البيع» – الـ«Short Selling» – خلال الفترة المقبلة

و«الشورت سيلينج» هى آلية تسمح للمستثمر ببيع ورقة مالية مقترضة، بهدف إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل، وبالتالى تحقيق ربح من الفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مخصوم منه الفائدة التى يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية.

و«صندوق تسليف الأسهم» هو عبارة عن وعاء يتم إيداع فيه حصص من أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، من خلال مالكى تلك الحصص، مقابل نسبة فائدة يتم تحديدها بواسطة «مصر المقاصة».

وأضاف «عبدالسلام» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل آلية «الشورت سيلينج»، مؤكدًا انها قد أنهت جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية فى هذا الملف.

وأوضح أن شركته قامت بتجربة الأنظمة الفنية الخاصة بالآلية الجديدة بالتعاون مع شركات السمسرة خلال الأيام الماضية، وسيتم تعديل بعض الأمور الفنية بناءً على مطالب المشاركين فى العمليات التجريبية.

يُذكر أن طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، قد شرح لـ«المال» مسبقًا أن صندوق «تسليف الأسهم» سيتيح للمستثمرين اقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، فيما ستقوم «مصر المقاصة» باحتجاز حصيلة بيع الأسهم المقترضة، بجانب ضمانة بنسبة %50 من قيمة الأسهم المباعة، موضحًا أن «مصر المقاصة» ستقوم بإيداع تلك الأموال فى البنوك، على أن يتم إعطاء %50 من العائد البنكى على تلك الأموال لمالك الأسهم التى تم اقتراضها عند استردادها.