المقاصة أمام مواجهة سنغالية في مستهل مشواره بدوري الأبطال

على المصرى: يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، أولى مواجهاته الإفريقية فى تاريخه، عندما يحل ضيفا في السابعة بتوقيت القاهرة، على جينيريشن فوت السنغالى، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على ملعب الصداقة الدولى، بالعاصمة السنغالية داكار.وخاض الفريق الفيومى مساء أم

على المصرى:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، أولى مواجهاته الإفريقية فى تاريخه، عندما يحل ضيفا في السابعة بتوقيت القاهرة، على جينيريشن فوت السنغالى، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على ملعب الصداقة الدولى، بالعاصمة السنغالية داكار.

وخاض الفريق الفيومى مساء أمس الجمعة، مرانه الأخير، وشهد التدريب روحا قتالية عالية من اللاعبين، للتواجد في التشكيلة الأساسية والمشاركة في المباراة، وشارك الثنائى الإفريقى باولن فوافى وآيريك تراورى في المران بعد شفائهما من الإصابة التى تعرض لها في مران أول أمس الخميس، وتأكدت جاهزيتهم للمشاركة في المباراة.

وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد سليمان، على بعض الجمل الخططية والتكتيكية التى سيعتمد عليها في مواجهة بطل السنغال، وتحفيز اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية، وتقديم مباراة قوية تليق بسمعة الكرة المصرية.

وحرص عماد سليمان، علي عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأخير لفريقه، مؤكدا للاعبيه أنهم الأفضل فنيا وقادرين على تحقيق الفوز، بشرط الأداء الرجولى والقتالى داخل المستطيل الأخضر، وذكرهم بالفوز على الأهلى والزمالك، وأنه ينتظر تحقيق الفوز فى لقاء اليوم، واللعب بأداء رجولى خلال الـ 90 دقيقة، وتحقيق نتيجية إيجابية تسهل من مهمة الفريق خلال مباراة العودة بالقاهرة 21 فبراير الجارى.

وطالب أيمن رجب المدرب العام للفريق، اللاعبين بالأداء الرجولى والقتال داخل المستطيل الأخضر، خاصة وأنهم يمثلون الكرة المصرية، مؤكدا لهم قدراتهم على العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية، بشرط الالتزام والانضباط، واللعب بروح قتالية عالية .

ويعاني مصر المقاصة، من غياب بعض العناصر الأساسية له، أبرزها الثنائي أحمد سامي مدافع الفريق، والمهاجم الغاني جون أنطوي، وجاء غياب الأول عن السفر مع فريقه؛ بسبب صعوبة استخراج بعض أوراق التجنيد الخاصة به، بينما يغيب الثانى؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويتأثر الفريق الفيومي كثيرًا بغياب أنطوي، لاسيما وأنه يمثل مصدر القوة للمقاصة في العديد من المباريات، حيث يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفًا، وسيكون هناك عائقا أخر أمام عماد سليمان، يتمثل فى قلة خبرة اللاعبين، فى المحافل الأفريقية، وهو الأمر الذي قد يساهم في إرباك حساباتهم خلال لقاء بطل السنغال.

وقام اللواء محمد عبد السلام رئيس النادى، بإجراء اتصال هاتفى بالمدير الفنى، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين للمباراة، مؤكدا ثقته فى امكانيات وقدرات لاعبي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية فى مباراة اليوم، وتقديم عرض كروى يليق بالكرة المصرية، خاصة وأن فريق المقاصة يمثل مصر فى تلك البطولة .

وطلب عبد السلام من لاعبى المقاصة، الاداء الرجولي واللعب بروح قتالية عالية، والتحلى بالروح الرياضية والاخلاق فى ظل تمثيلهم لمصر فى دولة السنغال، وقام رئيس المقاصة بالاتصال برئيس البعثة عمرو مصطفى ومحمد مجد المشرف، على الكرة بالنادى للاطمئنان على كافة الاجراءات والترتيبات الخاصة بالمباراه، ووجه شكره لمسئولى السفارة المصرية ، والسفير مصطفى القونى على تذليل جميع الصعوبات أمام بعثة المقاصة خلال تواجدهم بدولة السنغال.

وأسفر الاجتماع الفنى للمباراة، والذى عقد بمقر اتحاد الكرة السنغالى مساء أمس الجمعة، عن ارتداء بطل مصر الزى التقليدي له، الفانلة الخضراء والشورت الأزرق، فيما يرتدى حارس الفريق طاقم فسفورى، بينما يرتدى بطل السنغال فانلة عنبي وشورت أسود، ويرتدى حارس الفريق طاقم رمادى.

وتم الاتفاق على حضور 140 فرد من الجالية المصرية ، وتخصيص المقصورة الأمامية لهم وتوفير قوات شرطة لهم خلال المباراة، وتسلم مسئولو البعثة 15 تذكرة للمقصورة الرئيسة، تم تخصيصهم للسفير ومسئولى السفارة ورئيس البعثة والمشرف علي الكرة.

وحصل محمد مجد المشرف العام على فريق الكرة، على 125 تذكرة تم تسليمها للسفارة لتوزيعها على أفراد الجالية المصرية التى ستحضر المباراة، وأتفق محمد مجد مع مسئولى النادى السنغالى، على أن تتم المعاملة بالمثل في مباراة العودة التى ستقام بالقاهرة 21 فبراير الجارى، وسيتم تسليمهم 140 تذكرة باستاد القاهرة.

وحضر المؤتمر الفنى الذى أقيم بمقر الاتحاد اسنغالى لكرة القدم، الموريتانى الحسن محمد مراقب اللقاء، ووليد هويدى مدير الكرة بمصر المقاصة، وخالد شيطا المدير الادارى للفريق الفيومى، ومسئولى نادى جينيريشن، ونائب رئيس الاتحاد السنغالى.

فيما تخلف الطاقم التحكيمى المالى المكون من بوبو تراوري حكم ساحة، ودريسا كاموري مساعد أول، وبو بكر كنتا مساعد ثاني، وجوثو كاني حكم رابع، عن التواجد فى الاجتماع الفنى، لعدم قيام مسئولى نادى جينيريشن بإرسال سيارة خاصة لهم لنقلهم من فندق الاقامة إلى مقر اتحاد الكرة السنغالى.